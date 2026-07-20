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ODTÜ'de mezuniyet sonrası Dünya Kupası heyecanı

ODTÜ'de mezuniyet sonrası Dünya Kupası heyecanı
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ODTÜ mezuniyet töreninin ardından Arjantin-İspanya Dünya Kupası final maçı izlendi, öğrenciler ve aileleri heyecanı birlikte yaşadı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreni sonrası Dünya Kupası final maçı heyecanı yaşandı.

ODTÜ 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni, üniversite yerleşkesi içindeki Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Mezuniyet töreninin ardından Arjantin ve İspanya arasında oynanan Dünya Kupası final maçı izlendi. ODTÜ mezunları maç heyecanını ailesiyle yaşarken, öğrenciler de maçı takip etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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