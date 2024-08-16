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13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir?

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Ankara Üniversitesi, ODTÜ ve İTÜ dahil olmak üzere 13 üniversiteye yapılan yeni rektör atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı. Üniversitelerin yeni rektörleri kimler oldu, detaylar Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir?

13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Rektör değişikliği yapılan üniversiteler haberimizde yer alıyor...

13 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu,

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil,

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Mandal,

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal,

Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Hatipler,

Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamuran Eronat,

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir,

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necip Şimşek,

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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