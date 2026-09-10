Türkiye'nin Ufuk Avrupa programında enerji projelerindeki bütçesi 94,5 milyon avroya ulaştı

Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve inovasyonu destekleyen Ufuk Avrupa programında, Türkiye'den kuruluşların yer aldığı enerji projelerinin toplam bütçesi 94,5 milyon avroya ulaştı.

Türkiye'deki kuruluşlar, Ufuk Avrupa programı kapsamında 2021'den bu yana enerji alanındaki Avrupa konsorsiyumlarında yer almaya devam ediyor.

Üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurumları ve sanayi şirketlerinin dahil olduğu projeler, elektrik şebekeleri ve enerji sistemlerinden enerji verimliliğine, sürdürülebilir binalardan hidrojen ve güneş enerjisi teknolojilerine kadar geniş alanı kapsıyor.

Türkiye'nin enerji alanındaki Ufuk Avrupa performansı farklı teknoloji ve araştırma başlıklarına yayılırken fotovoltaik (PV) teknolojileri son dönemde öne çıkan alanlardan biri oldu. Yeni nesil PV teknolojilerinden üretim süreçlerine, döngüsellikten farklı sektörlerle entegre uygulamalara kadar birçok alanda Türkiye'den sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve kamu kurumlarının yer aldığı güçlü bir ekosistem oluştu.

Bu ortaklık, özellikle yeni nesil fotovoltaik teknolojileri ile yenilenebilir enerji ağırlıklı elektrik sistemlerini daha esnek ve dayanıklı hale getirecek şebeke çözümlerinde öne çıkıyor.

Kamuya açık proje sonuçlarına göre, programın başladığı 2021'den bu yana Türkiye'den yaklaşık 150 katılımcı, enerji alanındaki yaklaşık 80 projede yer aldı. Bu projelerde Türk kuruluşlarının toplam proje bütçesi ise yaklaşık 94,5 milyon avroya ulaştı.

Türkiye 4 güneş projesinde koordinatör

Türkiye'den kuruluşlar fotovoltaik alanındaki 4 projenin ise koordinatörlüğünü yürütüyor.

Bunlardan yaklaşık 4,9 milyon avro bütçeli, tarım ve enerji üretimini aynı alanda buluşturan "PV4Plants" projesinin koordinatörlüğünü Kalyon PV yapıyor. Projede Türkiye'den ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ-GÜNAM), Yıldız Teknik Üniversitesi, Tat Gıda ve ESG Yazılım da yer alıyor.

Proje kapsamında Türkiye, İspanya ve Danimarka'da pilot uygulamalar yapılmakta. Bu sahalarda patenti ODTÜ GÜNAM ve Yıldız Teknik Üniversitesine ait ve KalyonPV tarafından üretilen güneş panelleri ile panel eğimi, sulama düzeyi ve gübre miktarı gibi değişkenlerin gerçek zamanlı verilerle en uygun hale getiriliyor.

Yaklaşık 8,2 milyon avro bütçeli "SUN-TRANS" projesinin koordinatörlüğünü ise TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) üstleniyor. ODTÜ-GÜNAM, Bozankaya, Musoshi ve İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğünün (ESHOT) de yer aldığı projede, fotovoltaik sistemlerin elektrikli otobüsler ve son kilometre teslimat araçlarına entegre edilmesi hedefleniyor.

İzmir, Romanya'nın Alba Iulia ve İspanya'nın Bilbao kentlerindeki pilot uygulamalarda araçlara entegre güneş panelleri, güç elektroniği ve yapay zeka destekli filo yönetimi çözümleri test edilecek.

ODTÜ-GÜNAM ayrıca 2027 yılında başlayacak olan "PRELAM-IPV" ve "CRAFT-PV" projelerinin koordinatörlüğünü de yürütecek.

PRELAM-IPV projesinde Kalyon PV ve Cubichem, CRAFT-PV projesinde ise Elin Elektrik, ITECHSOLAR ve Solarvis de yer alıyor. Yaklaşık 3 yıl sürmesi planlanan projelerde kritik ham maddelerin kullanımının azaltılması, geri dönüştürülebilir ve uzun ömürlü güneş panellerinin geliştirilmesi ve yeni üretim süreçleri üzerinde çalışılacak.

Türkiye güneş hücresi ve paneli üretiminde öne çıkıyor

ODTÜ-GÜNAM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Selçuk Yerci, AA muhabirine, Türkiye'nin fotovoltaik teknolojilerinde yakaladığı ivmede kamu destekleri ve ülkedeki üretim kapasitesinin etkili olduğunu söyledi.

Yerci, Çin'in güneş enerjisi sektöründeki baskın konumu nedeniyle korunaklı olmayan bölgelerde sanayi kuruluşlarının sektörden çekildiğini, Türkiye'deki gibi korunaklı pazarlarda ise sektörün güçlendiğini dile getirdi.

Avrupa'nın güneş enerjisinde dünyanın en iyi AR-GE kurumlarına ev sahipliği yaptığına işaret eden Yerci, şunları kaydetti:

"Avrupa'da güçlü bir endüstrisi olmaması nedeniyle, Avrupalı araştırma merkezleri Türkiye endüstri temsilcileriyle işbirliği yaparak sektörün sorunları hakkında bilgi sahibi oluyor ve AR-GE anlamında rekabetçi kalabiliyor. Türkiye, halihazırda tüm Avrupa'nın toplamından daha fazla güneş hücresi ve paneli üretiyor ve ABD gibi diğer korunaklı pazarlara ihraç edebiliyor. Özellikle Çin ile işbirliği içerisinde tedarik zinciri açısından da ülkemiz, bölgemizde en gelişmiş ülke konumunda bulunuyor. Yerli hücreye ek olarak, cam, polimerler, bağlantı kutuları ve metal bağlantılar da artık yerli olarak üretilebiliyor."

Teknolojiye yön veren olmak hedefleniyor

Yerci, ODTÜ-GÜNAM ve Türk şirketlerinin önceki Ufuk Avrupa projelerinde genellikle teknoloji sağlayıcı ortak olarak bulunduğunu belirtti.

PRELAM-IPV ve CRAFT-PV projelerinin yürütücülüğüyle ODTÜ-GÜNAM'ın artık inovasyonu yönlendiren konuma geldiğini, Türk firmalarının ise temel yararlanıcı rolüne geçtiğini anlatan Yerci, sanayicinin teknolojiyi izleyen taraftan belirli alanlarda teknolojiye yön veren tarafa geçmesini hedeflediklerini ifade etti.

Yerci, "Amacımız sanayicimizin hayallerine de ortak olmaktır. Bu bağlamda Türkiye'de üretilen güneş panellerinin dünyada premium kalite olarak anılmasını sağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sayede Hint ve Koreli markalarla globalde mücadele edebiliriz." diye konuştu.

Projelerin başarısının yalnızca alınan AB fonuyla ölçülmemesi gerektiğini vurgulayan Yerci, "Projelerin hepsi Avrupa'nın en önemli AR-GE kuruluşları ile ülkemizin ve Avrupa'nın enerji bağımsızlığı öncelik verilerek yazıldı. Kaybedeni olamayacak 3 yıllık bir dönem başlamak üzere. Kazananı kesinlikle ülkemiz olacak ama ne kadar kazanacağımızı söylemek için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA