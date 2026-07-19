ODTÜ 'Mezunlar Günü' etkinlikleri başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) geleneksel Mezunlar Günü etkinlikleri başladı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce mezun, yıllar sonra yeniden kampüste bir araya gelerek hem anılarını tazeledi hem de üniversite kültürünü yaşattı.

ODTÜ'nün geleneksel Mezunlar Günü etkinlikleri başladı. Etkinlik, sabah saatlerinde eski mezunların Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından mezunlar ODTÜ kampüsünde düzenlenen etkinliklerde buluştu. Gün boyunca bando gösterileri, çocuk oyun atölyeleri, üstü açık otobüslerle kampüs turları, sergi açılışları ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Kemal Kurdaş Salonu'nda düzenlenen törende mezuniyetlerinin 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60 ve 65'inci yılını kutlayan mezunlara anı madalyaları takdim edildi. 1991 yılından bu yana düzenlenen ODTÜ Mezunlar Günü, üniversitenin köklü geleneklerinden biri olmayı sürdürürken, her yıl binlerce mezunu kampüste yeniden buluşturuyor. Bu kapsamda İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ'nün mezunları ve yeni mezunlarıyla birlikte dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti. ODTÜ'nün her geçen yıl geliştiğini ve ilerlediğini de kaydeden Yozgatlıgil, ODTÜ'nün kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla hem eski mezunlara hem de yeni mezunlara teşekkürlerini iletti.

"ODTÜ'nün en büyük gücü mezun ağıdır"

Dünyanın birçok ülkesinde ODTÜ mezunu olduğunu ve bundan gurur duyduğunu belirten Yozgatlıgil, "ODTÜ'nün en büyük gücü mezun ağıdır. Bu sene 70. yılımızı kutluyoruz ve ODTÜ kurulduğu 1956'dan bu yana 160 binin üzerinde mezunla birlikte 167'den fazla ülkeye dağılmış durumdadır. Yani her ülkede en az bir ODTÜ'lü var diyebiliriz. Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Dünyanın farklı yerlerindeki ODTÜ'lüler kampüste bir araya geliyor ve bizim ODTÜ mezunlarımızla çok güçlü bağlarımız var. Biz onların akıl gücünü, onların vizyonunu ve onların ODTÜ ile ilgili görüşlerine çok kıymet veriyoruz. Onlarla beraber olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın farklı yerlerindeki derneklerimize ve üniversite öğrencilerimize yönelik farklı bağış kampanyalarımız var. 'Yerim Yurdum ODTÜ Projesi' ile ODTÜ yurtlarını mezunların desteğiyle yeniliyoruz. Bu açıdan mezunlarımıza birçok farklı projeleri beraber gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de ODTÜ'nün süreklilik fonudur. Bu açıdan da ODTÜ'lüler birlikte birçok konuda burslardan farklı fonların kuruluşuna kadar işbirliklerimiz çok kuvvetli" diye konuştu.

"Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmek istiyoruz"

ODTÜ'nün dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yerini aldığını ve bu sıralamayı daha da yukarıya taşımak istediklerini dile getiren Yozgatlıgil, "ODTÜ, dünyanın en önemli üniversitelerinden biri ve bizim göz bebeğimiz. 70. yılımızda yeni mezunlarımız ve eski mezunlarımızla birlikte hep beraber ODTÜ'yü dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına taşımak için beraberce bir yolculuğa çıktık. Bu anlamda ODTÜ, Türkiye'nin en başarılı üniversitesidir. Biz çok uzun zamandır uluslararası sıralamalarda hep en iyi noktadayız ve kendimize şimdi bir hedef koyduk. Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında girmek istiyoruz ve bu konuda da uluslararası işbirliklerimizle, farklı araştırma projelerimizle ve görünürlüğümüzle ciddi anlamda bu hedefe doğru ilerliyoruz. Burada gerek mezunlarımız, gerek öğretim üyelerimiz, gerekse öğrencilerimiz bu başarının en büyük paydaşlarıdır. ODTÜ 'iyi ki var' diyorum ve uzun yıllar Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ve savunma sanayisinin gelişmesinde hep en önde olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yozgatlıgil de madalyasını eski mezunlardan aldı

Yozgatlıgil; 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60 ve 65'inci yılını kutlayan mezunlara anı madalyalarını takdim etmişti. Bunun yanı sıra eski mezunlardan birisi de Yozgatlıgil'e mezuniyetinin 30. yılı anısına madalya takdiminde bulundu.

Müzik grubu Pinhani sahne aldı

Gün boyu gerçekleştirilen çeşitli programlar, akşam saatlerinde düzenlenen Pinhani konseriyle devam etti. Kampüs içerisinde kurulan sahnede sevilen şarkılarını seslendiren grup, mezunlar, öğrenciler ve müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Binlerce kişinin katıldığı konserde Pinhani, repertuvarında yer alan sevilen eserleri hayranlarıyla birlikte seslendirirken, katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca renkli görüntüler oluşurken, etkinlik alanında coşkulu anlar yaşandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı