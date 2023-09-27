Nintendo Haberleri - Nintendo Haber - Haberler

PlayStation Plus Ekim 2023 Oyunları Sızdırıldı
EA Sports FIFA Oyunlarını Kaldırdı
Capcom COO'su: Oyun fiyatları artmazsa batacağız
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 25 Eylül - 1 Ekim 2023
Avatar: Son Hava Bükücü oyunu için yeni fragman yayınlandı!
Mortal Kombat 1 Nintendo Switch Portu Hayal Kırıklığı Yarattı
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 18 - 24 Eylül 2023
1990'ların klasik Lara Croft maceraları remastered olarak geri dönüyor
EA Sports FC 24 Süper Lig Reytingleri Açıklandı
Nintendo Switch 2'nin Çıkış Tarihi Sızdırıldı
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Football Manager 2024 Çıkış Tarihi Açıklandı, Mobil Oyunculara Olumsuz Haber
Nintendo, Switch 2 ile başarısızlık kelimesini lügatından kaldıracak!
Nintendo Switch 2 İşlemcisi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 11 Eylül - 17 Eylül 2023
Xbox 360'nın 1342 parçalık oyuncak versiyonu hayranlık uyandırıyor
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Elder Scrolls 6'nın Xbox Özel Oyunu Olup Olmayacağı Belli Değil
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Lenovo Legion Go: Steam Deck'e Rakip Bir Konsol Tanıtıldı
Lenovo Legion Gözlükleri Tanıtıldı
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Sea of Stars: Retro Grafiklere Sahip Oyun Steam'de Zirveye Oturdu
Lenovo Legion Go: Valve'ın Steam Deck'e Rakip Olacak Oyun Konsolu Tanıtılıyor
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 28 Ağustos - 3 Eylül 2023
Eski Star Wars ve Turok Oyunları Yeniden Geliyor
Nintendo Switch Oyunlarına Denuvo DRM Koruması Getiriliyor
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FIFA 23 yaz transfer güncellemesi gelecek mi, ne zaman?
Steam Deck rakibi Lenovo Legion Go'nun özellikleri ortaya çıktı!
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 21 - 27 Ağustos 2023
Rockstar Games, Red Dead Redemption'un Türkiye fiyatını açıkladı
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Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 14 - 20 Ağustos 2023
Red Dead Redemption Yeniden Piyasaya Sürüldü: Fiyat Tartışmaları Büyüyor
Netflix iOS için oyun kumandası uygulaması yayınladı
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Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 24 - 31 Temmuz 2023
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Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 17 - 23 Temmuz 2023
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