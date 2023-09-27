Nintendo Haberleri - Nintendo Haber - Haberler

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Nintendo Haberleri

Nintendo haber, Nintendo son dakika haberleri ve gelişmeleri.

PlayStation Plus Ekim 2023 Oyunları Sızdırıldı

PlayStation Plus Ekim 2023 Oyunları Sızdırıldı

Nintendo - 27.09.2023
EA Sports FIFA Oyunlarını Kaldırdı

EA Sports FIFA Oyunlarını Kaldırdı

Nintendo - 27.09.2023
Capcom COO'su: Oyun fiyatları artmazsa batacağız

Capcom COO'su: Oyun fiyatları artmazsa batacağız

Nintendo - 26.09.2023
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 25 Eylül - 1 Ekim 2023

Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 25 Eylül - 1 Ekim 2023

Nintendo - 26.09.2023
Avatar: Son Hava Bükücü oyunu için yeni fragman yayınlandı!

Avatar: Son Hava Bükücü oyunu için yeni fragman yayınlandı!

Nintendo - 23.09.2023
Mortal Kombat 1 Nintendo Switch Portu Hayal Kırıklığı Yarattı

Mortal Kombat 1 Nintendo Switch Portu Hayal Kırıklığı Yarattı

Nintendo - 18.09.2023
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 18 - 24 Eylül 2023

Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 18 - 24 Eylül 2023

Nintendo - 18.09.2023
1990'ların klasik Lara Croft maceraları remastered olarak geri dönüyor

1990'ların klasik Lara Croft maceraları remastered olarak geri dönüyor

Nintendo - 15.09.2023
EA Sports FC 24 Süper Lig Reytingleri Açıklandı

EA Sports FC 24 Süper Lig Reytingleri Açıklandı

Nintendo - 15.09.2023
Nintendo Switch 2'nin Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Nintendo Switch 2'nin Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Nintendo - 13.09.2023
iPhone 15 Pro ve Pro Max, oyun konsollarını bitirebilir mi?

iPhone 15 Pro ve Pro Max, oyun konsollarını bitirebilir mi?

Nintendo - 13.09.2023
Football Manager 2024 Çıkış Tarihi Açıklandı, Mobil Oyunculara Olumsuz Haber

Football Manager 2024 Çıkış Tarihi Açıklandı, Mobil Oyunculara Olumsuz Haber

Nintendo - 13.09.2023
Nintendo, Switch 2 ile başarısızlık kelimesini lügatından kaldıracak!

Nintendo, Switch 2 ile başarısızlık kelimesini lügatından kaldıracak!

Nintendo - 12.09.2023
Nintendo Switch 2 İşlemcisi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı

Nintendo Switch 2 İşlemcisi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı

Nintendo - 11.09.2023
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 11 Eylül - 17 Eylül 2023

Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 11 Eylül - 17 Eylül 2023

Nintendo - 11.09.2023
Xbox 360'nın 1342 parçalık oyuncak versiyonu hayranlık uyandırıyor

Xbox 360'nın 1342 parçalık oyuncak versiyonu hayranlık uyandırıyor

Nintendo - 10.09.2023
Nintendo Switch 2, Xbox Series S'ten daha fazla RAM'e sahip olacak

Nintendo Switch 2, Xbox Series S'ten daha fazla RAM'e sahip olacak

Nintendo - 09.09.2023
Elder Scrolls 6'nın Xbox Özel Oyunu Olup Olmayacağı Belli Değil

Elder Scrolls 6'nın Xbox Özel Oyunu Olup Olmayacağı Belli Değil

Nintendo - 08.09.2023
Megan Fox, Mortal Kombat 1'de Nitara karakterini seslendiriyor

Megan Fox, Mortal Kombat 1'de Nitara karakterini seslendiriyor

Nintendo - 07.09.2023
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 4 Eylül - 10 Eylül 2023

Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 4 Eylül - 10 Eylül 2023

Nintendo - 04.09.2023
Lenovo Legion Go: Steam Deck'e Rakip Bir Konsol Tanıtıldı

Lenovo Legion Go: Steam Deck'e Rakip Bir Konsol Tanıtıldı

Nintendo - 03.09.2023
Lenovo Legion Gözlükleri Tanıtıldı

Lenovo Legion Gözlükleri Tanıtıldı

Nintendo - 01.09.2023
Nintendo Switch 2, Gamescom 2023'te tanıtıldı mı?

Nintendo Switch 2, Gamescom 2023'te tanıtıldı mı?

Nintendo - 31.08.2023
Sea of Stars: Retro Grafiklere Sahip Oyun Steam'de Zirveye Oturdu

Sea of Stars: Retro Grafiklere Sahip Oyun Steam'de Zirveye Oturdu

Nintendo - 30.08.2023
Lenovo Legion Go: Valve'ın Steam Deck'e Rakip Olacak Oyun Konsolu Tanıtılıyor

Lenovo Legion Go: Valve'ın Steam Deck'e Rakip Olacak Oyun Konsolu Tanıtılıyor

Nintendo - 29.08.2023
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 28 Ağustos - 3 Eylül 2023

Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 28 Ağustos - 3 Eylül 2023

Nintendo - 28.08.2023
Eski Star Wars ve Turok Oyunları Yeniden Geliyor

Eski Star Wars ve Turok Oyunları Yeniden Geliyor

Nintendo - 25.08.2023
Nintendo Switch Oyunlarına Denuvo DRM Koruması Getiriliyor

Nintendo Switch Oyunlarına Denuvo DRM Koruması Getiriliyor

Nintendo - 25.08.2023
Sociable Soccer 24, PC ve konsollar için geliyor

Sociable Soccer 24, PC ve konsollar için geliyor

Nintendo - 22.08.2023
FIFA 23 yaz transfer güncellemesi gelecek mi, ne zaman?

FIFA 23 yaz transfer güncellemesi gelecek mi, ne zaman?

Nintendo - 21.08.2023
Steam Deck rakibi Lenovo Legion Go'nun özellikleri ortaya çıktı!

Steam Deck rakibi Lenovo Legion Go'nun özellikleri ortaya çıktı!

Nintendo - 21.08.2023
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 21 - 27 Ağustos 2023

Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 21 - 27 Ağustos 2023

Nintendo - 21.08.2023
Rockstar Games, Red Dead Redemption'un Türkiye fiyatını açıkladı

Rockstar Games, Red Dead Redemption'un Türkiye fiyatını açıkladı

Nintendo - 18.08.2023
Ninja Kaplumbağalar Oyunu Duyuruldu

Ninja Kaplumbağalar Oyunu Duyuruldu

Nintendo - 14.08.2023
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 14 - 20 Ağustos 2023

Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 14 - 20 Ağustos 2023

Nintendo - 14.08.2023
Red Dead Redemption Yeniden Piyasaya Sürüldü: Fiyat Tartışmaları Büyüyor

Red Dead Redemption Yeniden Piyasaya Sürüldü: Fiyat Tartışmaları Büyüyor

Nintendo - 10.08.2023
Netflix iOS için oyun kumandası uygulaması yayınladı

Netflix iOS için oyun kumandası uygulaması yayınladı

Nintendo - 09.08.2023
Nintendo'nun başarısı oyunlarından geliyor

Nintendo'nun başarısı oyunlarından geliyor

Nintendo - 08.08.2023
Playstation 5, USB Portlarını Eritiyor

Playstation 5, USB Portlarını Eritiyor

Nintendo - 08.08.2023
Red Dead Redemption Nintendo Switch ve PlayStation 4 için çıkıyor

Red Dead Redemption Nintendo Switch ve PlayStation 4 için çıkıyor

Nintendo - 08.08.2023
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 7 - 13 Ağustos 2023

Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 7 - 13 Ağustos 2023

Nintendo - 07.08.2023
Nintendo Switch 2'nin Önemli Bir Özelliği Olmayacak

Nintendo Switch 2'nin Önemli Bir Özelliği Olmayacak

Nintendo - 03.08.2023
Running Fable, Xbox ve Nintendo Switch'e geliyor

Running Fable, Xbox ve Nintendo Switch'e geliyor

Nintendo - 27.07.2023
Nintendo Switch GTA 5'i Çalıştırır mı?

Nintendo Switch GTA 5'i Çalıştırır mı?

Nintendo - 26.07.2023
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 24 - 31 Temmuz 2023

Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 24 - 31 Temmuz 2023

Nintendo - 24.07.2023
Sony'nin PlayStation Project Q'su Sızdırıldı

Sony'nin PlayStation Project Q'su Sızdırıldı

Nintendo - 23.07.2023
Microsoft ve Sony'den tarihi PlayStation anlaşması

Microsoft ve Sony'den tarihi PlayStation anlaşması

Nintendo - 17.07.2023
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 17 - 23 Temmuz 2023

Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 17 - 23 Temmuz 2023

Nintendo - 17.07.2023
Lost in Play, Android ve iOS için çıkış yaptı

Lost in Play, Android ve iOS için çıkış yaptı

Nintendo - 12.07.2023
Nintendo'nun özel oyunu Molly Medusa'nın PC versiyonu çıkış yapacak

Nintendo'nun özel oyunu Molly Medusa'nın PC versiyonu çıkış yapacak

Nintendo - 06.07.2023
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