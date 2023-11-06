Bağımsız korku oyunu Metacritic'te rekor kırdı

Slay the Princess adlı bağımsız korku oyunu, Marvel ve Nintendo'nun yeni oyunlarını geride bırakarak 2023'ün en yüksek puan alan oyunlarından biri oldu. Steam'de sessiz sedasız yayınlanan oyun, oyuncuları şaşırttı.

Oyun dünyası 2023'te onlarca dikkat çeken yapım gördü. Sadece geçtiğimiz ay bile Super Mario Bros. Wonder ve Marvel's Spider-Man 2'nin yayınladığını biliyoruz. Bu oyunlar her ne kadar başarılı olsa da, Steam'de sessiz sedasız şekilde yayınlanan bir korku oyunu listeleri altüst etti.

Slay the Princess, Metacritic puanıyla şaşırttı

Slay the Princess adlı yeni bir bağımsız korku oyunu, Metacritic'e göre Marvel ve Nintendo'nun satış rekorları kıran yeni oyunlarını geride bıraktı. Buna göre -en azından şimdilik- 2023'ün en yüksek puan alan oyunlarından biri olmayı başardı.

Slay the Princess Metacritic'te şu anda 100 üzerinden 92 puana sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse Super Mario Bros. Wonder da aynı puanda. Marvel's Spider-Man 2 90 puandayken, Alan Wake 2'nin ise 89 puanı bulunuyor. Metacritic'in sıralamasına göre, tüm yılın en yüksek puan alan oyunlarından biri.

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Black Tabby Games tarafından geliştirilen Slay the Princess, 23 Ekim'de Steam üzerinden Windows için yayınlandı. Büyük bir pazarlama hamlesi veya yayıncı desteği olmamasına rağmen, ilginç hikayesi ve anlatım tarzıyla oyuncuları şaşırttı.

Steam kullanıcı yorumları da oyunu büyük ölçüde başarılı buluyor. İki hafta gibi kısa bir sürede 3 bin yorum ve yüzde 97 olumlu puan alan korku yapımı, Steam'de "Son Derece Olumlu" olarak değerlendiriliyor.

Korku temalı yapımda oyuncuların bir prensesi öldürmesi isteniyor. Bunun için bir orman kulübesine girerek rahatsız edici bir rol üstleniyorlar. Ancak prenses, çeşitli ikna ve hileler ile oyuncuları bu görevden caydırmaya çalışıyor. Türkçe desteği bulunmayan oyun, 175 TL'den satılıyor.

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