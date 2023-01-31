Sony, Microsoft ve Nintendo bu yıl E3 oyun fuarında yer almayacak

Yabancı basında yer alan bilgilere göre, Microsoft, Sony ve Nintendo, Haziran ayında gerçekleşecek E3 oyun fuarında yer almayacağı bildirildi. Pandemiden bu yana ilk defa yüz yüze olarak düzenlenecek E3 oyun fuarında Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch'e dair içerikler bulunmayacak.

13 – 16 Haziran 2023 tarihleri arasında Los Angeles'ta düzenlenecek oyun fuarı E3'te üç büyük şirketin yer almayacağı resmen bildirildi.

SONY, MICROSOFT VE NINTENDO E3 2023'TE YER ALMAYACAK

Sony'nin ilk olarak 2019'da E3'te yer almamasıyla birlikte o zamandan beri E3 oyun fuarının bir parçası olmadı. Microsoft, geçtiğimiz haftalarda bu yaz bir etkinlik düzenleyeceğini söyledi, ancak E3'ten bahsetmedi.

Xbox'ın CEO'su Phil Spencer'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, "E3 bana göre oyunun ufuk açıcı anlarından biri. Los Angeles'a gitmenin, oradaki binlerce insanın, harika yeni şeyler görmenin tarihini seviyorum..." sözlerine yer verdi. Açıklamanın devamında ise "Sektördeki insanları, yaşadığımız hayran etkinliklerini görmek. Kesinlikle bunun devam etmesini istiyorum"dedi.

Xbox, E3 2023'e katılmaktansa yıllık yaz etkinliği için Los Angeles'a geri döneceğini ve bu sırada Xbox ve Microsoft oyuncularını nelerin beklediğini gösterecek.

Bununla birlikte, sektördeki kaynaklardan ne Nintendo'nun ne de Sony'nin E3 2023'te olmayacağını ve PlayStation'ın 2019'da Eğlence Yazılımı Derneği (ESA) ile bildirilen anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldığını duyurdu. Şu anda Nintendo ve Sony'nin bir oyun etkinliği düzenleyip düzenlemeyeceği belli değil.