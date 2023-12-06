Üye Girişi
Haberler

Game Pass, PlayStation ve Nintendo'ya mı geliyor?

Son Güncelleme:
Abone Ol

Xbox yöneticilerinin açıklamaları, Game Pass'ın PlayStation ve Nintendo'ya genişleyeceği iddialarını gündeme getirdi. Ancak Xbox CEO'su Phil Spencer, Game Pass'ın Xbox ve Windows'a özel kalacağını doğruladı.

Game Pass, Xbox ve Windows oyuncuları için kilit abonelik hizmetlerinden biri. PlayStation Plus'a rakip abonelik platformunun, farklı konsollara genişleyeceği iddia edildi. Xbox yöneticilerinin kafa karıştırıcı açıklamaları, Game Pass PlayStation ve Nintendo'ya mı geliyor sorusunu akıllara getirdi.

Xbox Ceo'su: Game Pass'a 1 milyar doları PlayStation için harcamıyoruz

Microsoft, bir süredir Xbox yöneticilerinden gelen çelişkili Game Pass yorumları sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Xbox başkanı Phil Spencer, verdiği son röportajda Game Pass'ı PlayStation veya Nintendo konsollarına sunmayacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz ay bir konferansta konuşan Xbox CFO'su Tim Stuart, Microsoft'un oyun dünyasındaki hedeflerinden bahsetti. Stuart'ın açıklamasına göre şirket, abonelikleri ve birinci parti içeriklerini "oyun oynanabilen her ekrana" getirmek istiyordu. Bu da pek çok kişinin Game Pass'ın PlayStation ve Nintendo'ya sunulabileceğini düşünmesine yol açtı.

123123123

Ancak konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan CEO Spencer, donanım ve hizmetlerin satışını artırmak için Game Pass'ın Xbox ve Windows'a özel kalacağını doğruladı.

Açıklama ayrıca Activision Blizzard satın alımıyla Microsoft bünyesine geçen Call of Duty gibi popüler oyunlarla ilgili soru işaretleri yarattı. Microsoft, CoD serisini PlayStation'da yayınlamaya devam edeceğini söylese de, oyunların gecikmeli gelebileceği düşünülüyor.

Spencer, şirketin Game Pass için üçüncü parti oyunlara yılda 1 milyar dolardan fazla para harcadığını açıkladı. Bu yüzden Microsoft, Steam Deck tarzı taşınabilir oyun konsolları üzerinde çalışarak Game Pass'ı genişletmek istiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Nintendo xbox CEO Oyun Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? Ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title