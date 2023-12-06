Xbox yöneticilerinin açıklamaları, Game Pass'ın PlayStation ve Nintendo'ya genişleyeceği iddialarını gündeme getirdi. Ancak Xbox CEO'su Phil Spencer, Game Pass'ın Xbox ve Windows'a özel kalacağını doğruladı.

Game Pass, PlayStation ve Nintendo'ya mı geliyor?

Game Pass, Xbox ve Windows oyuncuları için kilit abonelik hizmetlerinden biri. PlayStation Plus'a rakip abonelik platformunun, farklı konsollara genişleyeceği iddia edildi. Xbox yöneticilerinin kafa karıştırıcı açıklamaları, Game Pass PlayStation ve Nintendo'ya mı geliyor sorusunu akıllara getirdi.

Xbox Ceo'su: Game Pass'a 1 milyar doları PlayStation için harcamıyoruz

Microsoft, bir süredir Xbox yöneticilerinden gelen çelişkili Game Pass yorumları sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Xbox başkanı Phil Spencer, verdiği son röportajda Game Pass'ı PlayStation veya Nintendo konsollarına sunmayacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz ay bir konferansta konuşan Xbox CFO'su Tim Stuart, Microsoft'un oyun dünyasındaki hedeflerinden bahsetti. Stuart'ın açıklamasına göre şirket, abonelikleri ve birinci parti içeriklerini "oyun oynanabilen her ekrana" getirmek istiyordu. Bu da pek çok kişinin Game Pass'ın PlayStation ve Nintendo'ya sunulabileceğini düşünmesine yol açtı.

123123123

Ancak konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan CEO Spencer, donanım ve hizmetlerin satışını artırmak için Game Pass'ın Xbox ve Windows'a özel kalacağını doğruladı.

Açıklama ayrıca Activision Blizzard satın alımıyla Microsoft bünyesine geçen Call of Duty gibi popüler oyunlarla ilgili soru işaretleri yarattı. Microsoft, CoD serisini PlayStation'da yayınlamaya devam edeceğini söylese de, oyunların gecikmeli gelebileceği düşünülüyor.

Spencer, şirketin Game Pass için üçüncü parti oyunlara yılda 1 milyar dolardan fazla para harcadığını açıkladı. Bu yüzden Microsoft, Steam Deck tarzı taşınabilir oyun konsolları üzerinde çalışarak Game Pass'ı genişletmek istiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz