Nintendo Switch 2'nin tanıtım tarihi ve fiyatı ortaya çıktı. Yeni konsolun ismi henüz belli olmasa da, NG kod adıyla geliştirildiği biliniyor. Fiziksel ve dijital versiyonlarıyla 24 Eylül 2024'te piyasaya sürülecek olan konsolun fiyatı ise 400-449 dolar aralığında olacak.

Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu

2017'de kaderine terk edilen el konsolu pazarına adeta bir can suyu olarak satışa çıkan Nintendo Switch, günümüde dünya genelinde 129 milyondan fazla satışıyla tarihin en çok satan konsollarından birisi. Bu dönemde OLED ve Lite sürümleri de gelen Switch, maalesef 2023 itibariyle performans sorunları yaşıyor ve bu da yeni bir konsol ihtiyacı doğuruyor. Son ortaya çıkan raporlar yaklaşan konsolun fiyatını ve çıkış tarihini gözler önüne seriyor.

Nintendo Switch 2 tanıtım tarihi ve fiyatı

Son dönemde Rise of the Ronin sızıntılarıyla dikkatleri üzerine çeken SoldierDelta, Nintendo Switch 2 ile ilgili yeni detayları gözler önüne serdi. Kaynağa göre konsolun ismi henüz belli değil, ancak şirket içinde kendisine erken geliştirme döneminde NG kod adı verilmiş. Konsolun nihai isminin ilerleyen dönemlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynağa göre yeni konsol fiziksel ve dijital olmak üzere iki farklı versiyonla 24 Eylül 2024'te kullanıcıların beğenisine sunulacak. Aynı zamanda dijital versiyonun 400, standart sürümünse 449 dolarlık fiyatlardan satılacağı söyleniyor.

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Yaklaşan Nintendo Switch 2'nin işlemcisi hakkında yeni detaylar geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı. Buna göre cihaz 2x Cortex-A4, 2x Cortex-A720 ve 4x Cortex-A520 çekirdeklerine ev sahipliği yapan MediaTek bir işlemciden güç alacak.

Nintendo, Switch 2 konsolunda da bir önceki modele benzer bir yol izleyecek. Zira son raporlar modelin kullanıcıların OLED beklentilerin aksine LCD panelle geleceğini iddia ediyor. Eğer iddialar doğruysa ürün çıkış yaptıktan birkaç yıl sonra OLED sürümünü görmemiz kuvvetle muhtemel.

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