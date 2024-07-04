Teknoloji devi Nintendo'dan Bitcoin ve yapay zeka hamlesi

Üretken yapay zeka teknolojilerinin yükselişi, fikri mülkiyet haklarına yönelik endişeleri de beraberinde getiriyor. Nintendo, bu endişeler ışığında, oyun geliştirme süreçlerinde yapay zeka kullanımından kaçınma kararı aldı. Şirketin Başkanı Shuntaro Furukawa, yapay zekanın potansiyeli kadar risklerine de dikkat çekerek, bu teknolojinin kullanılmayacağını açıkladı.

Nintendo Oyunlarında Yapay Zekaya Yer Yok

Nintendo, oyun sektöründeki yenilikçi duruşunu korurken, üretken yapay zeka teknolojilerine temkinli yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Şirketin Başkanı Shuntaro Furukawa, son dönemde gerçekleşen hissedarlar toplantısında, bu konudaki şirket politikasını açıkladı.

Furukawa, yapay zekanın oyun geliştirme süreçlerinde halihazırda kullanıldığını belirtirken, üretken yapay zeka konusunda farklı bir tutum sergilediklerini ifade etti. "Üretken yapay zeka, yaratıcılığı destekleyen güçlü bir araç olabilir. Ancak bu teknoloji, fikri mülkiyet haklarını tehlikeye atma potansiyeli taşıyor." dedi.

Nintendo'nun bu kararı, oyun deneyimini en üst seviyede tutma hedefiyle örtüşüyor. Furukawa, şirketin yıllar içinde edindiği birikimin, müşterilere üstün kalitede oyunlar sunmak için yeterli olduğunu vurguladı.

Nintendo cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Bitcoin ekosisteminde ilginç bir proje dikkat çekiyor. "Pizza Ninjaları" adı verilen girişim, Nintendo'nun klasik oyunlarını koruma altına almayı hedefliyor. Bitcoin Ordinals protokolünü kullanan proje, Nintendo 64 konsoluna yönelik bir emülatör geliştirdi.

Projenin arkasındaki isim olan Ninjalerts CEO'su Trevor Owens, amaçlarının risk altındaki oyunları yasal yollarla korumak olduğunu belirtti. Owens, "Klasik oyunların geleceğini güvence altına almak istiyoruz. Bu oyunların blok zincirine yasal olarak entegrasyonu için çözümler arıyoruz." açıklamasında bulundu.