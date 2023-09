Mortal Kombat 1 Nintendo Switch Portu Hayal Kırıklığı Yarattı

Mortal Kombat 1, uzun süren ve heyecanlandırıcı bir pazarlama sürecinin ardından sonunda 14 Eylül tarihinde çıkış yaptı. Oyunun konsol ve PC portları oldukça beklentiyi karşılarken, Nintendo Switch portu tabiri caizse tam bir sirk oldu. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.

Mortal Kombat 1 Nintendo Switch portunun grafikleri, PlayStation 2 ile yarışıyor (!) ve buna rağmen aynı fiyat talep ediliyor

Mortal Kombat 1 geçtiğimiz hafta Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erken erişimde yayınlandı. O zamandan beri, birkaç kullanıcı oyunun Switch versiyonunun berbatlığını gösteren videolar ve ekran görüntülerini yığınla sosyal medyaya yüklemeye başladılar.

Crying at the Switch version of Mortal Kombat 1, Why didn't they just wait for the next gen switch console, the fact it costs 70$ is robbery?????? pic.twitter.com/RHUFQJTHC5 — Synth Potato (Ameer) ?? (@SynthPotato) September 17, 2023

"Mortal Kombat 1'in Switch versiyonuna ağlıyorum. Neden sadece yeni nesil Switch konsolunu beklemediler? 70 dolar istemeleri gerçeği tam bir soygun"

Aslında, Nintendo'nun hibrit konsolunda bulunan sürüm geniş çapta eleştirildi ve birçok kişi geliştiricinin Switch'te diğer platformlarla aynı fiyatı nasıl isteyebildiğini sorguluyor.

Hayranlar, NetherRealm'in Mortal Kombat 1'i 70 dolarlık bir Switch sürümü olarak pazarlama kararını sorgulamak için X (eski adıyla Twitter) ve TikTok gibi sitelere başvurdu. Bu durum "soygun" ve kullanıcılara karşı "saygısızlık" olarak nitelendirildi.

Yeah, Switch version rocks! #MK1 #MortalKombat1 #MortalKombat #Switch #bug pic.twitter.com/oLwivYnrQE — Baconsaur of Astora (@mr_baconssauro) September 16, 2023

Bazı oyuncular grafiksel problemin yanı sıra oyunda yukarıda izleyebileceğiniz gibi saçma hatalar ile de karşılaştılar.

Mortal Kombat 1 her ne kadar PS5, PC, ve Xbox sürümlerinde harika çalışıyor olsa da Switch sürümüne olan geliştirici yaklaşımı, serinin hayranı olan Switch kullanıcılarını bir hayli sinirlendirdi.

Nintendo fans keep saying "graphics don't matter." Mortal Kombat heard you loud and clear. $70 for this. ?? pic.twitter.com/SqAMKQZ7YB — #WolverinePS5 (@HlNOMARUSUMO) September 17, 2023

Siz Mortal Kombat 1'in Switch sürümüyle alakalı olan hadise hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.