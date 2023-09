Nintendo Switch 2 İşlemcisi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı

2017'de çıkan Nintendo Switch, 129 milyondan fazla satarak günümüz itibariyle tarihin en çok satan oyun konsollarından birisi konumunda. Bu süreçte OLED ve Lite sürümü satışa çıkan Switch, yaklaşık 7 yıllık donanıma sahip olması nedeniyle The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibi yeni oyunlarda ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu nedenle bir süredir Nintendo Switch 2 ile ilgili haberler görüyoruz. Son ortaya çıkan yeni bir rapor yaklaşan el konsolunun işlemcisiyle ilgili kritik detayları ortaya çıkardı.

Nintendo Switch 2 işlemcisi için Tegra T239 iddiası boşa çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen RedGamingTech yaklaşan Nintendo Switch 2'nin işlemcisi hakkında yeni detayları gözler önüne serdi. Buna göre el konsolu 2x Cortex-A4, 2x Cortex-A720 ve 4x Cortex-A520 çekirdeklerine ev sahipliği yapan bir MediaTek işlemciden güç alacak.

Bilindiği üzere daha önce konsolda kullanılacak işlemcinin Nvidia Tegra T239 "Drake" olacağı şeklinde iddialar vardı. Ancak son ortaya çıkan raporların ortak noktası modelin Xbox Series S ve PlayStation 5'e yakın bir oyun performansı sunacağı yönünde. Bu da 2018 yılında Tegra Orin işlemci ailesinin bir parçası olarak çıkış yapan yaklaşık 6 yaşındaki T239 ile mümkün değil gibi görünüyor.

Oyuncular şaşkın: Nintendo Switch, Xbox'tan daha güçlü olacak!

Sızıntı ayrıca konsoldaki GPU'nun Ada Lovelace mikro mimarisini temel alan 12 ila 16 akışlı çoklu işlemciye (SM) sahip olabileceğini de iddia ediyor. Konsolun güçlü donanımının yanı sıra 12 ila 16 GB RAM ve Tegra X1 ile geriye dönük uyumluluğa sahip olacağı da söyleniyor.

Nintendo, Switch 2 konsolunda da bir önceki modele benzer bir yol izleyecek. Zira son raporlar modelin kullanıcıların OLED beklentilerin aksine LCD panelle geleceğini iddia ediyor. Eğer iddialar doğruysa ürün çıkış yaptıktan birkaç yıl sonra OLED sürümünü görmemiz kuvvetle muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.