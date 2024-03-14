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Nintendo Switch 2 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

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Nintendo Switch'in devam modeli olan Nintendo Switch 2'nin özellikleri ve çıkış tarihi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Yeni konsolun çoğu oyunda DLSS teknolojisini destekleyeceği ve gücünün Xbox Series S'in altında olacağı belirtiliyor. Nintendo Switch 2'nin tanıtım lansmanının Mart 2025'te gerçekleşeceği rapor ediliyor.

2017 yılında kaderine terk edilen el konsolu pazarına bir can suyu olarak satışa çıkan Nintendo Switch'in devam modeli için geri sayım resmen başladı. Sektör kaynakları konsol için artık geri sayımın başladığını ifade ederken, son gelen raporlar ürünle ilgili yeni ayrıntıları gözler önüne seriyor. İşte Nintendo Switch 2 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

Nintendo Switch 2 çoğu oyunda DLSS kullanacak

Nintendo'ya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nintendo Switch 2 çoğu oyunda DLSS teknolojisini destekleyecek. Bununla birlikte söz konusu özelliğin oyunlarda kullanılmasının ana nedeninin konsolun donanımsal yetersizliklerinin oyun deneyimini düşürmemesi olduğu ifade ediliyor. Bilindiği gibi Nintendo Switch 2'nin gücü mevcut neslin en zayıf sistemi olan Xbox Series S'in bile daha altında olacak.

Tabii, bu durum konsolun güçsüz olacağı şeklinde algılanmamalı. Yine de ilk çıkış yaptığı tarihten itibaren yüksek donanım gerektiren yapımları düzgün bir optimizasyonla herhangi bir sorun olmadan çalıştıracak donanıma sahip olacak. Oyunlardaki FPS ve çözünürlüğü artırabilen DLSS özelliği burada bir nevi önlem niteliğinde olacak.

Nintendo Switch 2 çıkış tarihi ortaya çıktı!

Geçmiş raporlara baktığımızda Nintendo Switch 2, 8 inç boyutunda LCD ekranla gelecek. Öte yandan NVIDIA Tegra 239 işlemcisinden güç alacak. Grafik tarafındaysa Ray Tracing desteği mevcut olacak ve 1080p oyun oynama imkanı tanıyacak.

8 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla gelecek oyun konsolunun yukarıda da belirtildiği üzere NVIDIA'nın görüntü ölçekleme teknolojisi olan DLSS için de desteğe sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte cihazın fiziksel ve dijital olmak üzere iki versiyonla satışa çıkması söz konusu. Burada dijital sürümün 400, standart modelinse 449 dolarlık fiyatlardan satılacağı söyleniyor.

Japonyalı Nikkei tarafından paylaşılan rapora göre Nintendo Switch 2'nin tanıtım lansmanı Mart 2025'te gerçekleşecek

Beklenen Nintendo Switch 2 özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran8 inç – LCDİşlemciNvidia Tegra 239GrafikRay Tracing desteği

1080p oyun oynamaRAM8 GB – LPDDR5Depolama64 GBDLSSDLSSFiyat400 dolar (Tahmini)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nintendo Switch 2 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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