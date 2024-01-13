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SMITE 2 Unreal Engine 5 ile Yenileniyor

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MOBA dünyasının sevilen yapımı SMITE, Unreal Engine 5'e geçiş yaparak yenileniyor. SMITE 2, gelişmiş grafikler ve yeni özelliklerle oyunculara daha eğlenceli bir savaş deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyun, PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch'te çapraz platform desteğiyle yayınlanacak.

MOBA dünyasının sevilen yapımlarından biri olan SMITE ilk olarak 2014 yılında tanıtılmıştı. Kendine özgü bir oyuncu kitlesi oluşturmayı başaran çok oyunculu ücretsiz yapım; nihayet yenileniyor. Geliştiri stüdyo SMITE 2 için Unreal Engine 5 sürprizi de verdi.

SMITE 2 bu yıl kapalı betaya sunulacak

Hi-Rez Studios, MOBA tabanlı SMITE'in devam oyununu duyurdu. SMITE 2 olarak adlandırılacak yeni yapım, temel üçüncü şahıs çok oyunculu savaş arenası oynanışını koruyacak. Ancak geliştirici birçok yeni özellik ekleyeceğini ve Unreal Engine 5'e geçiş yapacağını söyledi.

Geliştiricinin açıklamasına göre, oyuncular bir kez daha çeşitli mitolojilerden tanrılar seçebilecek ve 5'e 5 takım savaşlarında kapışabilecek. SMITE 2, gelişmiş grafikler ve daha eğlenceli bir savaş deneyimi sunmayı vadediyor. Hi-Rez Studios ayrıca yetenek ağacını büyüteceğini de söyledi.

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Oyunun PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch'te çapraz platform desteğiyle yayınlanacağı açıkladı. Ayrıca çapraz ilerleme de olacak, böylece tek hesapla farklı platformlar arasında geçiş yaşayabileceksiniz.

Hi-Rez, SMITE hayranlarının yeni oyuna geçişini sağlamak için bazı kampayanlar da başlattı. Oyuncu ilerlemesi ve satın alımlar transfer edilemeyecek olsa da, ilk oyunda alınan mücevherler SMITE 2'de "Eski Mücevherler" olarak kullanılabilecek.

Ayrıca eski oyundan taşınan hesaplara özel bazı indirimli içerikler sunulacak. SMITE'taki ilerlemeler, SMITE 2'de belirli öğelerinin kilidini açacak. SMITE 2 kapalı betasının bu yılın başlarında açılacağı belirtildi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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