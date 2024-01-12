Hi-Fi Rush, Nintendo Switch'e gelebilir
Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürülen ve oyuncular tarafından büyük ses getiren ritim tabanlı bir aksiyon oyunu Hi-Fi Rush, The Game Awarads 2023'te birçok ödüle aday olurken Xbox Game Studios'a da güvenini arttırmıştı. Bu başarılı yapımın yakın zamanda Nintendo Switch'e gelebileceğine dair söylentiler bulunuyor.
Yabancı basında yer alan iddialara göre NateTheHate adlı YouTuber'ın Xbox hakkında konuştuğu videosunda şirketin başarılı bir yapımının 2024 yılında yeni bir platforma çıkış yapacağını söyledi.
HI-FI RUSH, NINTENDO'YA GELEBİLİR
Yayınladığı videoda platform ve oyunu söylemese de bir başka güvenilir kaynaklarıyla bilinen ResetEra kullanıcısı lolilolailo, Hi-Fi Rush'ın Nintendo Switch platformuna geleceğini belirtti.
Henüz Xbox tarafından resmi bir açıklama gelmese de Hi-Fi Rush'ın Nintendo Switch'e gelmesi oldukça mantıklı bir karardır. Oyuncular ise önümüzdeki haftalarda Microsoft ve Bethesda'nın açıklama yapmasını bekliyor.