Hi-Fi Rush, Nintendo Switch'e gelebilir

Yabancı basında yer alan iddialara göre NateTheHate adlı YouTuber'ın Xbox hakkında konuştuğu videosunda şirketin başarılı bir yapımının 2024 yılında yeni bir platforma çıkış yapacağını söyledi.

HI-FI RUSH, NINTENDO'YA GELEBİLİR

Yayınladığı videoda platform ve oyunu söylemese de bir başka güvenilir kaynaklarıyla bilinen ResetEra kullanıcısı lolilolailo, Hi-Fi Rush'ın Nintendo Switch platformuna geleceğini belirtti.

Henüz Xbox tarafından resmi bir açıklama gelmese de Hi-Fi Rush'ın Nintendo Switch'e gelmesi oldukça mantıklı bir karardır. Oyuncular ise önümüzdeki haftalarda Microsoft ve Bethesda'nın açıklama yapmasını bekliyor.