Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi İçin İlginç Paylaşım

Tüm zamanların en çok satan oyun konsolları arasında yer alan Nintendo Switch, yeni versiyonuyla karşımıza çıkacak. Adının Nintendo Switch 2 olması beklenen konsolun tanıtım tarihi ile ilgili ilginç bir paylaşım ortaya çıktı. Buna göre daha önce ortaya çıkan sızıntılar da doğru.

Nintendo Switch tanıtım tarihi için ses şirketinden açıklama

Altec Lansing adlı ses şirketi Perşembe günü yaptığı açıklamada, AI Shark'tan yeni yazılım lisanslayan ilk şirket olduğunu açıklayan bir basın bülteni yayınladı. Ancak bültende dikkat çeken nokta yazılımın lansmanının Nintendo Switch 2 ile aynı dönemde yapılacağına dair vurguydu.

Bu anlamda Altec Lansing, Nintendo Switch 2 tanıtım tarihi için Eylül 2024'ü işaret ediyor. Ancak şirket bu hatayı fark edip açıklamayı geri çekti. Yeniden düzenlenen açıklamada ise Nintendo Switch 2'den bahsedilmedi.

Konu hakkında açıklama yapan şirket ise Nintendo Switch 2 tanıtım tarihi hakkında bir bilgileri olmadıklarını belirtti. Kısacası bu hata şu an için bülteni hazırlayan Halkla İlişkiler şirketine kesilmiş durumda.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılara göre Switch 2, Eylül sonu ya da Ekim başı gibi karşımıza çıkacak. Hatta son çıkan sızıntıya göre Nintendo Switch 2 tanıtım tarihi tam olarak 24 Eylül 2024.

Yaklaşan Nintendo Switch 2 işlemcisi hakkında yeni detaylar daha önce ortaya çıktı. Buna göre cihaz 2x Cortex-A4, 2x Cortex-A720 ve 4x Cortex-A520 çekirdeklerine ev sahipliği yapan MediaTek bir işlemciden güç alacak. İlk tanıtıldığı dönemde Nvidia Tegra işlemci kullanan firma, artık çok daha üst seviye bir mobil işlemci ile gelecek. Bu anlamda Switch 2 çok daha iddialı ve üst seviye bir oyun konsolu olacağa benziyor.

Switch 2 fiyatı hakkında da daha önce sızan bilgilere bakmakta yarar var. Buna göre konsol, fiziksel ve dijital olmak üzere iki versiyonla satışa çıkacak. Sızıntıya göre dijital sürüm 400 dolar, standart model ise 449 dolarlık fiyata sahip olacak.

Şu an için Nintendo Switch, tüm zamanların en çok satan üçüncü oyun konsolu. Switch 2'nin de bu başarıyı tekrar edip edemeyeceği de merak konusu. Özellikle son dönemde ortaya çıkan Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go gibi önemli rakipler de bu pazara göz dikti. Yine CES 2024'te ortaya çıkan MSI Claw A1M'de iddialı özellikleri ile öne çıkıyor.