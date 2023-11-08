The Legend of Zelda Film Uyarlaması Yolda

Nintendo dünyasının sevilen serilerinden biri olan The Legend of Zelda nihayet beyaz perdeye uyarlanıyor. Nintendo ve Sony iş birliği içinde geliştirilecek film uyarlaması, bu yılın başlarında yayılanan Mario filminin büyük başarısını takip edecek.

Nintendo dünyasının sevilen serilerinden biri olan The Legend of Zelda nihayet beyaz perdeye uyarlanıyor. Nintendo ve Sony iş birliği içinde geliştirilecek film uyarlaması, bu yılın başlarında yayılanan Mario filminin büyük başarısını takip edecek.

Legend of Zelda filmi için kollar sıvandı

Nintendo, Legend of Zelda video serisinin live-action (canlı çekim) film uyarlaması üzerinde çalıştığını doğruladı. Oyunun geliştiricisi olan Shigeru Miyamoto, Nintendo'nun son animasyonu Super Mario Bros. filminde olduğu gibi, yapımcı olarak görev yapacak.

Zelda filminin yönetmenliğini ise Maze Runner üçlemesiyle tanınan Wes Ball üstlenecek. Yönetmen Ball, Zelda'nın ikonik dünyası Hyrule'u ve efsanevi kahramanı Link'i hayata geçirmekle görevlendirilecek.

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Miyamoto yaptığı açıklamada, Marvel filmleriyle tanınan yapımcı Avi Arad'la uzun yıllardır Zelda filmi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ancak Miyamoto, filmin çekimlerinin zaman alacağı konusunda oyuncuları ve filmseverleri uyardı.

Legend of Zelda uyarlaması, Nintendo'nun eğlence sektöründeki yeni hedeflerini de gözler önüne sermiş oldu. Zelda filmi, Nintendo ve Sony Pictures tarafından ortaklaşa finanse edilecek, ancak Nintendo bütçenin yüzde 50'sinden fazlasını karşılamayı vadediyor.

Yönetmen Wes Ball'un live-action Zelda filminde seriyi başarılı bir şekilde yansıtıp yansıtamayacağını zaman gösterecek. Yeni film için herhangi bir çıkış tarihi verilmediğinin de altını çizmek gerekiyor.

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