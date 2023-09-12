Dünyanın en tanınmış markalarından biri olan Nintendo, Switch 2 ile başarısızlık döngüsünü kırmayı hedefliyor. Geçmişteki başarıları ve hüsranlarıyla bilinen Nintendo, yeni konsoluyla büyük bir risk alarak başarıyı garantilemeye çalışacak. Detaylar haberimizde.

Dünyanın en tanınmış markalarından biri hiç şüphesiz Nintendo'dur. Buna rağmen Nintendo adı tek başına ürünlerinin başarısını her zaman garantilemiyor. Ev konsolları geçmişi biraz karışık durumda. Hatta ikiye bölünmüş desek daha doğru olur: Başarılar ve ıskalar. Bu sefer Switch 2 ile şeytanın bacağını kırmak istiyor. Bu yüzden de 1990'lardan beri yapmadığı bir şeyi deneyecek. İşte detaylar…

Nintendo, Switch 2 ile başarısızlık kelimesini lügatından kaldıracak!

NES ve SNES 1980'ler ve 90'lar boyunca dünyayı kasıp kavurdu. Ardından, orijinal PlayStation, 64 bit döneminde Nintendo 64 ile güzel bir satış yakaladı. 2001'de Microsoft'un Xbox'ında 24 milyon ve Sony'nin PlayStation 2'sinde 155 milyon satış rakamına karşılık 21 milyonluk satış yaptı. Nintendo, 2006'da Wii ile 101 milyon satışa yükseldi. Kendi rekorunu kırdı. Ama aksilikler peşini bırakmadı. Adeta yüz üstü çakıldı. Felaketini ise 2012'de yaşadı. Wii U ile birlikte 13,5 milyon satış yaparak dibi gördü.

2017'de Nintendo, Wii U'nun yerini aldı. Yalnızca bunla yetinmedi tabi. Aynı zamanda Nintendo rekor kıran DS taşınabilir konsol serisinin yerini alacak hibrit bir cihazını çıkardı. Bugüne kadar aldığı en büyük riskti. Hemen meyvesini verdi. 130 milyonun biraz altında kalarak tüm zamanların en çok satan üçüncü konsolu olarak tarihe adını yazdırdı.

Nintendo Switch 2 için geri sayım: İşlemcisi belli oldu!

Yıllardır bir dibi görüp bir rekor tazeleyen Nintendo artık bu döngüyü Switch 2 ile kırmak istiyor. Böylece başarısızlık defterini de sonsuza kadar kapatmak istiyor. Bu başarısızlık döngüsünü kırmak için çok uğraştı. W Switch kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Taşınabilir bilgisayarların yaygınlaşmasına rağmen yanınızda taşıyabileceğiniz tek büyük ev konsoludur.

Ayrıca Nintendo, Switch ile senaryoyu tersine çevirerek yeni bir nota oyununun her zaman programda olmasını sağladı. eShop'u sayısız bağımsız yayıncıya açtı. Web sitesine göre eShop'ta 5.000'den fazla Switch oyunu var.

Teknik özellikler bir yana, Switch 2'nin tasarımı Switch'inkine benzerse kendine bir kitle bulacaktır. Aynı şey Nintendo'nun birinci taraf sürümlerinin cesaret verici hızı için de geçerli. Aslında Switch 2'nin selefinin belirlediği beklentileri karşılayabilir. Bunu kocaman bir başarısızlığa dönüştürmesi pek mümkün görünmüyor. Tabiki Nintendo kendi ayağına ateş etmezse.

Ayrıca Switch 2'nin oyunlarıyla uyumlu olması gerekiyor. Çünkü birçok Switch sahibi dijital kitaplıklarına bir servet yatırdı. Ama şirket bu konuda risk almayacak. Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, "Müşterilerin Nintendo Hesaplarını kullanırken sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilmelerini sağlamak istediğini" belirtti.