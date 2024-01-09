MSI Claw: Yeni El Konsolu Tanıtıldı

Bir döneme damga vuran, ancak akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle gözden düşen el konsolu pazarı 2017 ve 2021'de tanıtılan Nintendo Switch ve Steam Deck ile yeniden eski günlerine döndü. MSI da bu alanda önemli bir hamle yaparak halihazırda devam eden CES 2024'te MSI Claw konsolunu tanıttı. İşte MSI Claw özellikleri ve fiyatı!

MSI Claw özellikleri ve fiyatı

MSI Claw, tasarımsal açıdan Steam Deck'e büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Bunun dışında uzun süreli oyunlarda kullanıcıları rahatsız etmeyecek ergonomik bir yapıyla geliyor. Bunu biraz daha açacak olursak; 294 mm genişliğinde, 117 mm yüksekliğinde ve 21,2 mm kalınlığında olduğunu söylemek mümkün.

El konsolu kutudan çıkar çıkmaz Windows 11 Home işletim sistemini çalıştırıyor. Bununla birlikte Intel Core Ultra 7 155H yongasından güç alıyor. Burada farklı seçeneklerin olduğunu da belirtelim. Bellek ve depolama tarafındaysa 16 GB RAM ve 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri mevcut.

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Soğutma konusunda da iddialı olan el konsolu ısıyı verimli bir şekilde dağıtan çift fan ve ısı borularına sahip Cooler Boost HyperFlow teknolojisiyle geliyor.

Modelde 7 inç 1920×1080 çözünürlüklü (FHD) 120 Hz yenileme hızı sunan IPS bir panel yer alıyor. Bunun yanı sıra şirketin iddiasına göre 53 Whr'lik bataryasıyla sektörün genelinden yüzde 50 daha uzun pil ömrü sunuyor. Son olarak cihazın 699 dolardan başlayan bir fiyat etiketinin olduğunu belirtelim.

ÖzellikAçıklama İşlemciIntel Core Ultra 7 155H – Başka seçeneklerin de olacağı söyleniyorİşletim SistemiWindows 11 HomeEkran7" FHD (1920×1080), 120Hz, IPS, DokunmatikSes2x 2W HoparlörGrafiklerIntel Arc GraphicsBellekLPDDR5-6400Ses Girişi1x Mikrofon/Güçlendirici Çıkış Combo JakG/Ç Portları1x Tip-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) PD şarj ile1x Micro SD Kart OkuyucuKontrolRGB ABXY düğmeleriRGB Sol ve Sağ analog çubuklarD-padSol ve Sağ Hall Etkisi analog tetiklerSol ve Sağ omuz düğmeleriGörünüm düğmesiMenü düğmesiMSI Center M düğmesiOSD Tuşu2x Atanabilir tutma düğmeleriHD haptik geri bildirimGüvenlikParmak izi okuyucuBatarya6 Hücreli, 53 Watt-saat bataryaŞarj Cihazı65W PD adaptörAğırlıkBatarya ile birlikte 675 gramBoyutlar 294 x 21.2 mm Boyutlar 117 mm kalınlıkRenkSiyah

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