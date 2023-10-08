Valve, Yenilenmiş Steam Deck'i Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Akıllı telefonların hayatımıza girişiyle gözden düşen el konsolu pazarı, Nintendo Switch ve Steam Deck ile yeniden canlanmıştı. Şimdi ise Valve, mevcut Steam Deck'in yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. FCC'de ortaya çıkan cihazın ilk detayları Wi-Fi 6E desteği olduğunu gösteriyor.

Bir döneme damga vuran, ancak akıllı telefonların hayatımıza giriş yapmasıyla gözden düşen el konsolu pazarı 2017 ve 2021 yıllarında tanıtılan Nintendo Switch ve Steam Deck ile yeniden eski günlerine döndü. Son ortaya çıkan bilgilere göre Valve, yakında mevcut Steam Deck'in yenilenmiş bir versiyonunu vitrine çıkaracak.

Yenilenmiş Steam Deck FCC'de göründü

Son dönemde Steam Deck 2 ile ilgili çok sayıda sızıntı ortaya çıktı. Bu söylentilerin ardından açıklamalarda bulunan Valve geliştiricisi Pierre-Loup Griffais, şimdilik böyle bir planlarının olmadığını dile getirdi. Hatta konuyla ilgili ortaya çıkan raporlar ürünün lansmanının 2025 ve sonrasına kalacağını iddia etti.

Bugün ise konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Görünüşe göre Valve, Steam Deck 2'den önce mevcut konsolun yenilenmiş bir sürümünü piyasaya sürmek istiyor ve bu cihaz kısa bir süre önce FCC'de ortaya çıktı. Şu an için cihazla ilgili kapsamlı detaylar olmasa da ilk detaylar Wi-Fi 6E ile geleceğini gözler önüne seriyor.

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Sektörün güvenilir isimlerine göre üründeki tek yenilik Wi-Fi çipinde olmayacak. Ancak şimdilik yenilenmiş sürümün nasıl bir deneyim sunacağına dair en ufak bir detay yok. Mevcut Steam Deck'in teknik özellikleri ise şöyle;