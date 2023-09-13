Oyun tutkunlarının merakla beklediği konsol Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi sızdırıldı. Geçtiğimiz günlerde 2024 yılında çıkış yapacağı bildirilen Nintendo Switch 2, şimdi daha net bir tarihle karşımızda. İşte Switch 2'nin muhtemel lansman tarihi.

Nintendo Switch 2, Mart 2024'te karşımıza çıkabilir!

Günlerdir Nintendo Switch 2 hakkında birçok duyum aldık. Özellikler hakkında da birçok bilgi bulunsa da insanlar en çok cihazın çıkış tarihini merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde sızıntılar Switch 2 için 2024'ün ilk altı ayını işaret etmişti. Bugün gelen sızıntılar Nintendo'nun yeni konsolunu 2024'ün Mart ayında tanıtacağını söylüyor.

Aslına bakacak olursak Mart 2024'te Nintendo tarafından Switch 2 hakkında bir açıklama yapılacak. Bu açıklama iddialara göre tanıtım olsa da cihazın o gün özellikleriyle karşımıza çıkacağına dair bir bilgi yok. Hatta Mart 2024'te sadece bir teaser paylaşılma ihtimalı bile mevcut. Yani Mart 2024'te bir açıklama yapılacak ancak Switch 2 o tarihten sonra tanıtılacak. Tanıtım tarihinde olduğu gibi cihazın özellikleri hakkında da net bilgiler mevcut değil. Ancak bu özellikleri de aktarmakta fayda var.

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Sızıntılara göre Switch 2, MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemciden güç alacak. İçerisinde 2 adet Cortex-A4, 2 adet Cortex-A720 ve 4 adet Cortex-A520 çekirdeği barındıran sekiz çekirdekli bir işlemiden güç alacak olan Switch 2, 12 ya da 16 GB RAM bellek ile piyasaya sürülecek. Yine sızıntılara göre LCD bir ekranı üzerinde taşıyacak olan cihaz, DLSS teknolojisine de sahip olacak.

Şimdilik Nintendo Switch 2 hakkında bilinenler bu kadar. Siz Switch 2 oyun konsolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cihaz ne zaman satışta olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.