Nintendo Switch 2, Xbox Series S'ten daha fazla RAM'e sahip olacak

Nintento'nun merakla beklenen yeni konsolu Nintendo Switch 2 için geri sayım başladı. Tanıtılması beklenirken el konsolu hakkında neredeyse her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Bu bilgilerden biri de bugün belli oldu. Söylentilere göre Nintendo Switch 2, Xbox Series S'te daha fazla RAM'e sahip olacak. İşte detaylar!

Nintendo Switch 2, 12 GB RAM'e sahip olacak!

Nintendo, elde ettiği başarının ardından yeni bir konsol üzerinde çalışmaya başladı. Heyecanla tanıtılması beklenen Nintendo Switch 2 için ise geri sayım başladı. Bununla birlikte konsolun oyun dünyasının dikkatini çekecek birçok özellik barındıracağı söyleniyor.

Ortaya atılan bu iddialara ise bugün bir yenisi eklendi. Söylentiler ise Switch 2 konsolunun, Xbox Series S'ten daha fazla RAM ile yer alacağını belirtiyor. İddialara göre Nintendo Switch 2'nin tüketici versiyonları 12 GB RAM'e sahip olacak.

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Bu da mevcut sürümdeki 4 GB RAM'e göre yüzde 300'lük bir artış olduğunu gösteriyor. Ancak ilginç kısmı bu değil. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Switch 2 konsolunun oldukça güçlü üç rakibi var fakat söylentilere göre bu rakipler sandığımız kadar güçlü değil.

Bunu daha net belirtmek gerekirse PS5 ve Microsoft Xbox Series X'te 16 GB RAM bulunuyor. Xbox Series S'te ise yalnızca 10 GB RAM var. Bu şekilde baktığımızda Nintendo Switch 2'nin Xbox Series S'ten daha güçlü olacağını söylemek mümkün.

Bunun dışında söylentilere göre Switch 2, Nvidia'nın DLSS teknolojisini destekleyecek. Bilmeyenler için DLSS, oyunların görüntü kalitesini artırmak için yapay zekayı kullanan bir yükseltme tekniği. Bu iddiaların doğru olup olmadığını görmek için ise konsolun tanıtılmasını beklemek gerekiyor.

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