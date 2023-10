The Walking Dead: Destinies, 17 Kasım 2023'te PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch ve PC'de yayınlanacak. Oyun, dizinin kökenlerine saygı gösterirken, oyunculara orijinal karakterlerin izlediği yoldan farklı seçimler yapma fırsatı sunmasıyla benzersiz bir çekiciliğe sahip.

The Walking Dead: Destinies Çıkış Tarihi Açıklandı

The Walking Dead: Destinies 17 Kasım 2023'te PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch ve PC'de yayınlanacak. Çıkış tarihi, AMC'nin The Walking Dead TV dizisinden ikonik anların sergilendiği yeni bir fragmanla açıklandı. Oyun, dizinin kökenlerine saygı gösterirken, oyunculara orijinal karakterlerin izlediği yoldan farklı seçimler yapma fırsatı sunmasıyla benzersiz bir çekiciliğe sahip.

The Walking Dead: Destinies'de dizideki hikayenin sonunu biz belirleyeceğiz

Oyuncular zombi istilasına uğramış bir hastanede tek başlarına uyanan Rick Grimes olarak yolculuklarına başlıyorlar. Müttefikler toplamaları ve Atlanta, Greene ailesinin çiftliği, hapishane ve Woodbury gibi The Walking Dead'in iyi bilinen yerlerinde gezinmeleri gerekiyor.

Önemli seçim anlarında oyuncular, hem yaşayan hem de ölümsüz kahramanlar ve kötü adamlarla boğuşurken hem tanıdık hem de yeni karakterlerden oluşan ekiplerinin kaderini şekillendirecekler.

Rick Grimes hayranlarına müjde: TWD: The Ones Who Live çıkış tarihi belli oldu!

Oyunun öne çıkan özelliklerinden biri, Rick'in mi yoksa Shane'in mi liderlik edeceğine ve Vali'ye karşı mı yoksa onunla ittifak mı kuracağına karar verme seçeneği sunulması. Destinies, her biri farklı yeteneklere sahip Rick, Shane, Carl, Michonne, Carol ve Daryl dahil olmak üzere diziden bir düzineden fazla karakterden oluşan bir kadroya sahip. Oyuncuların sınırlı silah ve mühimmatın yanı sıra kaynakları da dikkatli bir şekilde yönetmeleri gerekiyor.

GameMill Entertainment tarafından yayınlanacak olan oyun Ağustos ayında duyurulmuş ve The Walking Dead evreninin hayranları için sürükleyici bir deneyim vaat etmişti.

Ancak GameMill Entertainment'ın kısa süre önce Skull Island: Rise of Kong oyununu 17 Ekim'de piyasaya sürdüğünü ve bu oyunun internetteki hayranlardan daha az olumlu eleştiriler aldığını, hatta "2023'ün en kötü oyunu" lakabını kazandığını da hatırlatalım.

The Walking Dead: Destinies de fragmanda görülen grafiklerinden ötürü bir hayli eleştirilmişti. Oyun çıkınca her şeyi daha net inceleyip yine sizlere aktaracağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.