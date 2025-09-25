Nintendo'dan ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na Tepki: Fikri Mülkiyet Kullanımına İzin Vermedik

Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo'nun alt şirketi "Pokemon Company International", ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) gözaltına alınan kişilere ilişkin videosunda Pokemon dizisine ait içeriklerin kullanılmasına izin vermediklerini açıkladı.

BBC'nin haberine göre Pokemon Company International'dan yapılan açıklamada şirketin, ABD İç Güvenlik Bakanlığının yayımladığı videoda markaya ait görüntü, slogan ve müziğin kullanıldığından haberdar olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Şirketimiz, bu içeriğin üretimi ve dağıtımına müdahil olmamış ve fikri mülkiyet hakkımız olan ürünlerin kullanımına izin vermemiştir." ifadesi kullanıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, 23 Eylül'de ABD merkezli X sosyal medya şirketinin hesabından paylaşılan, ICE'nin düzensiz göçmenleri gözaltına aldığı anların yer aldığı videonun Pokemon'un popüler "Hepsini Yakalamalıyım! (Gotta Catch 'Em All)" sloganıyla paylaşıldığı, içerikte Pokemon çizgi dizisinin açılış müziğine ve markalaşmış yazı tipine yer verildiği dikkati çekiyor.

Videoda ayrıca gözaltına alınan kişilerin fotoğrafları "Pokemon kartlarıyla" tasvir edilerek gösteriliyor ve çizgi diziden kısa görüntüler yer alıyor.