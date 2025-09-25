Haberler

Nintendo'dan ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na Tepki: Fikri Mülkiyet Kullanımına İzin Vermedik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pokemon Company International, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin bir videosunda Pokemon içeriklerinin izinsiz kullanıldığını belirterek, fikri mülkiyet haklarını savundu.

Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo'nun alt şirketi "Pokemon Company International", ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) gözaltına alınan kişilere ilişkin videosunda Pokemon dizisine ait içeriklerin kullanılmasına izin vermediklerini açıkladı.

BBC'nin haberine göre Pokemon Company International'dan yapılan açıklamada şirketin, ABD İç Güvenlik Bakanlığının yayımladığı videoda markaya ait görüntü, slogan ve müziğin kullanıldığından haberdar olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Şirketimiz, bu içeriğin üretimi ve dağıtımına müdahil olmamış ve fikri mülkiyet hakkımız olan ürünlerin kullanımına izin vermemiştir." ifadesi kullanıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, 23 Eylül'de ABD merkezli X sosyal medya şirketinin hesabından paylaşılan, ICE'nin düzensiz göçmenleri gözaltına aldığı anların yer aldığı videonun Pokemon'un popüler "Hepsini Yakalamalıyım! (Gotta Catch 'Em All)" sloganıyla paylaşıldığı, içerikte Pokemon çizgi dizisinin açılış müziğine ve markalaşmış yazı tipine yer verildiği dikkati çekiyor.

Videoda ayrıca gözaltına alınan kişilerin fotoğrafları "Pokemon kartlarıyla" tasvir edilerek gösteriliyor ve çizgi diziden kısa görüntüler yer alıyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Tır şoförüne yolun ortasında kabusu yaşattılar

İnsan insana bunu nasıl yapar?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.