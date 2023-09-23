Avatar: Son Hava Bükücü oyunu için yeni fragman yayınlandı!

Avatar: Son Hava Bükücü oyunu PC, PS5, PS4, Xbox Series S|X ve Nintendo Switch için piyasaya çıktı ve yeni bir fragmanı yayınlandı.

Bir nesle Dünya'daki dört ana element olan ateş, su, toprak ve havayı bükebilmenin hayalini kurduran kitap uyarlaması Avatar: Son Hava Bükücü'nün bildiğiniz gibi bir oyunu geliştiriliyordu. Yıllardır beklenen bir şey olmasından ötürü beklentisi yüksek olan bu oyun için yeni bir fragman yayınlandı.

İşte Avatar: Son Hava Bükücü oyununun yeni fragmanı

Yeni bir Avatar: Son Hava Bükücü: Quest for Balance fragmanı Nickelodeon ve GameMill Entertainment oyununun çıkışından hemen sonra yayınlandı.

Dört elemente dayalı eğlenceli ve zorlu bulmacalarda gezinirken Avatar serisinin unutulmaz anlarını yeniden yaşadığımız bu macerada ikonik karakterlerle etkileşime girerken, yan görevleri tamamlarken, yeteneklerinizi geliştirirken ve Ateş Ulusu'ndan gelen düşmanları yenerken dört ulusun önemli yerlerini keşfediyoruz.

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Aile oyunları düşünülerek hazırlanan oyunda, dokuz farklı karakterle tek başınıza veya heyecan verici iki oyunculu yerel ve çevrimiçi kooperatifte birlikte yolculuk da edebiliyorsunuz.

Oyunda tekrar tekrar gidebileceğimiz 18 bölge mevcut. Aang, Toph, Sokka ve Katara dahil dokuz farklı oynanabilir karakter olarak element topraklarının dört köşesine tek veya yerel ve çevrimiçi işbirliği içinde seyahat edebiliyoruz.

Su, ateş, toprak ve hava bükerek karmaşık bulmacaları çözmemiz gerekiyor ve yeteneklerimizi geliştirerek kombolarla Ateş Ulusu askerlerini yok etmemiz gerekiyor.

Avatar: Son Hava Bükücü: Quest for Balance şu anda PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC için çıkış yapmış durumda. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.