Steam Deck OLED Versiyonu Tanıtıldı

Nintendo Switch ve Steam Deck ile canlanan el konsolu pazarında Valve, Steam Deck'in OLED versiyonunu duyurdu. Yeni modelde OLED ekran, HDR ve daha uzun pil ömrü gibi özellikler bulunuyor.

Bir döneme damga vuran, ancak akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle gözden düşen el konsolu pazarı 2017 ve 2021'de tanıtılan Nintendo Switch ve Steam Deck ile yeniden eski günlerine döndü. Valve kısa bir süre önce oyunculara bir sürpriz yaparak Steam Deck'in OLED versiyonunu vitrine çıkardı.

Steam Deck OLED özellikleri

Valve, Steam Deck taşınabilir oyun bilgisayarını 2021'de piyasaya sürdü ve kullanıcı cephesinden gelen yenileme taleplerine yanıt vererek kısa süre önce OLED versiyonu tanıttı. Yeni modelde adından da anlaşılacağı üzere LCD yerine OLED bir panel karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ekranda HDR ve 1.000 nite kadar parlaklık desteği mevcut. Dahası, 7 inçlik standart modele kıyasla 7.4 inç boyutlarında bir ekran kullanıcılara sunuyor.

Yenilenmiş Steam Deck'in en dikkat çektiği detaylardan birisi de batarya ömrü demek mümkün. Valve'ın iddiasına göre cihaz selefinden yaklaşık yüzde 30 ila 50 daha uzun pil süreleri sunacak. Bunun nedenleri ise daha büyük bir 50 Whr batarya, yeni ve daha verimli bir AMD APU ve güç açısından daha verimli OLED ekran olarak gösteriliyor.

Steam çöktü mü? Erişim sağlanamıyor!

Deck OLED, 16 Kasım'da satışa sunulacak. 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 549 $/569 € veya 1 TB depolama alanına sahip sürümüyse 649 $/679 € karşılığında satın alınabilecek. Ayrıca standart modelin 256 GB LCD versiyonunun fiyatı an itibariyle 399 $/419 €'ya düşürüldü ve giriş seviyesi olarak satışta kalmaya devam edecek. 64 GB ve 512 GB LCD modelleri ise kademeli olarak ilerleyen dönemlerde satıştan kaldırılacak. Son olarak Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi özelliklerin de mevcut olduğunu belirtelim. Cihazın geri kalan teknik özellikleriyse standart modelle aynı.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!