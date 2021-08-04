Nerede yangın var? Hangi yangınlar devam ediyor? Yangın devam eden yerler neresi? Türkiye İşte Türkiye yangın tablosu!

Türkiye son dönemde en büyük savaşını yangınlar ile veriyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleriyle birlikte vatandaşlar büyük tedirginlik yaşamakta. Bu bağlamda yangınlar ile detaylar en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Son dönemde vatandaşların en çok merak ettiği ise "Nerede yangın var?" sorusu oldu. Türkiye'de devam eden yangınlar hangileri? Nerede yangın var? Hangi yangınlar devam ediyor? İşte Türkiye yangın tablosu!

Son dönemde peş peşe çıkan yangınlar sonrası kötü günler yaşayan Türkiye'de bir haftaya aşkın süredir gündem yangın. Birçok yerde çıkan yangınlar sonrası internette en çok merak edilen konular yangın ile ilgili oldu. Vatandaşların merak ettiği "Yangınlarda son durum nedir? Nerede yangın var? Hangi yangınlar devam ediyor? Hangi illerde yangın devam ediyor?" gibi sorularının cevaplarının yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Twitter hesabından paylaştığı Türkiye Güncel Yangın Tablosu ve Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfasından paylaşılan hangi yangınların kontrol altına alındığı, hangi yangınların ise devam ettiği gibi detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

NEREDE YANGIN VAR?

Yangınla mücadelenin 8. gününde 34 farklı ilde, 174 yangından 160'ı kontrol altına alınırken, 5 ilde 14 yangında vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin mücadelesi devam ediyor. Antalya, Muğla, Isparta, Denizli ve Aydın'da yangınlar devam etmekte.

ORMAN BAKANLIĞI ORMAN YANGINLARI SAYFASI!

İşte devam eden yangınların bulunduğu iller:

Antalya: 2 nokta

Muğla: 7 nokta

Isparta: 2 nokta

Denizli: 2 nokta

Aydın: 1 nokta

TÜRKİYE YANGIN TABLOSU!

NASA YANGIN HARİTASI

Türkiye'de pek çok yerde devam eden yangınları NASA yangın haritası üzerinden de takip edebilmeniz mümkün.

NASA'nın sayfasına göre Türkiye'deki orman yangınlarının yer aldığı haritası

4 Ağustos NASA Türkiye Yangın Haritası

NASA YANGIN HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ...



NASA YANGIN HARİTASINA NASIL BAKILIR?

NASA'nın Kaynak Yönetim Sistemi için Yangın Bilgileri (FIRMS), NASA'nın Terra ve Aqua uydularındaki Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradiometresinden (MODIS) ve NASA'nın Görünür Kızılötesi Görüntüleme Radyometresi Suite'inden 3 saatlik uydu gözlemi içinde Gerçek Zamana Yakın (NRT) aktif yangın verilerini dağıtır ( VIIRS) ortak NASA/NOAA Suomi Ulusal Kutup Ortaklığı (Suomi NPP) ve NOAA-20 uydularında. FIRMS, NASA'nın Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE) programının bir parçasıdır.

NASA'nın "firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/" adresine girerek dünyadaki yangın haritasına göz atabilirsiniz.

ORMAN YANGINLARINDA KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Antalya'da 7 kişi hayatını kaybetmişti. Gelen acı haberle birlikte çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.



HANGİ YANGINLAR DEVAM EDİYOR?

YANGIN DEVAM EDEN YERLER NERESİ?



İtfaiye ekiplerinin yangın ile mücadelesi aralıksız olarak devam etmekte.

Yangınların devam ettiği yerler ise;

ANTALYA - MANAVGAT

Antalya-Manavgat

ANTALYA- GÜNDOĞMUŞ

Antalya - Gündoğmuş

MUĞLA - MARMARİS

Muğla-Marmaris

MUĞLA-KÖYCEĞİZ

Muğla-Köyceğiz

MUĞLA-MİLAS

Muğla-Milas

MUĞLA-KAVAKLIDERE

Muğla-Kavaklıdere

MUĞLA-YILANLI

Muğla-Yılanlı

MUĞLA-SEYDİKEMER

Muğla-Seydikemer

ISPARTA-SÜTÇÜLER

Isparta-Sütçüler

ISPARTA-EĞİRDİR

Isparta-Eğirdir

DENİZLİ-TAVAS

Denizli-Tavas

DENİZLİ-GÜNEY

Denizli-Güney

AYDIN-KARACASU