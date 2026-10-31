7'de 7 yapan Manchester City'e üst üste ikinci şok

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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ile Brighton karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı Brighton, 1-0 kazandı.

TEK GOL AYARI'DEN

Mücadelede Brighton'a galibiyeti getiren gol 11. dakikada geldi. Maxim De Cuyper'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yasin Ayari, sağ alt köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ MAĞLUBİYET

Bu sonuçla birlikte lige 7'de 7 ile başlayan Manchester City, üst üste ikinci kez kaybetti ve 21 puanda kaldı. Brighton ise puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yerleşti.