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Kadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleri

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Kadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleri
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertli taraftarlar, ''Yönetim istifa'' tezahüratlarında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. 

GALATASARAY'IN 9 PUAN GERİSİNDE

Kendi seyircisi önünde kritik bir kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

''YÖNETİM İSTİFA'' SESLERİ

Mücadelenin son dakikalarında Chobani Stadyumu'nda büyük bir gerginlik ve hayal kırıklığı hâkim oldu. Sahadaki oyundan ve alınan skordan memnun kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerde yoğun şekilde "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. 

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