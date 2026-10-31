Kadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleri

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

GALATASARAY'IN 9 PUAN GERİSİNDE

Kendi seyircisi önünde kritik bir kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

''YÖNETİM İSTİFA'' SESLERİ

Mücadelenin son dakikalarında Chobani Stadyumu'nda büyük bir gerginlik ve hayal kırıklığı hâkim oldu. Sahadaki oyundan ve alınan skordan memnun kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerde yoğun şekilde "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.

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