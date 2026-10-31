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Bir miras tartışması daha! Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt

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Bir miras tartışması daha! Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt Haber Videosunu İzle
Bir miras tartışması daha! Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
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Ünlü isimlerin vefatlarının ardından yaşanan miras anlaşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi. Şarkıcı Nev'in hayatını kaybetmesinin ardından ağabeyi Zeyyat Doğansoy hakkında mal varlığı ve miras iddiaları gündeme geldi. Kardeşiyle uzun süredir görüşmediği ve ölümünün ardından miras işlemleri için harekete geçtiği öne sürülen Doğansoy, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi.

  • Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcı Nev, 24 Ekim'de 57 yaşında hayatını kaybetti ve Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.
  • Nev'in ağabeyi Zeyyat Doğansoy hakkında, kardeşiyle küs olduğu ve sanatçının otomobili, evi ile Bodrum'daki yazlığı için veraset işlemleri başlattığı iddia edildi.
  • Zeyyat Doğansoy'un avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada ailede küslük veya husumet bulunmadığı, başlatılan yasal süreçlerin resmi kurumların zorunlu tuttuğu prosedürlerden ibaret olduğu belirtildi.

Ünlü isimlerin ölümlerinin ardından gündeme gelen miras tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz hafta 57 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Nev'in ardından, ağabeyi Zeyyat Doğansoy hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekti. Nev ile ağabeyinin küs olduğu, Doğansoy'un sanatçının vefatının ardından mal varlığına ilişkin işlemler başlattığı öne sürüldü. İddiaların ardından Zeyyat Doğansoy cephesinden açıklama geldi.

KARDEŞİYLE KÜS OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, 24 Ekim'de hayatını kaybetti. 2000'li yılların sevilen şarkıcılarından Nev, geçtiğimiz hafta Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçının, 2024 yılında hayatını kaybeden annesi Tülin Doğansoy'un hastalık sürecinde ağabeyiyle arasının açıldığı iddia edildi. İki kardeşin annelerinin ölümünden sonra da görüşmediği, Nev'in hastalığı döneminde kendisini ziyarete gelen ağabeyini görmek istemediği ileri sürüldü.

MAL VARLIĞI İÇİN İŞLEM BAŞLATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Zeyyat Doğansoy'un, kardeşinin ölümünün ardından evine giderek özel eşyalarını kontrol ettiği ve mal varlığının tespiti için inceleme yaptığı öne sürüldü.

Nev'e ait otomobil, ev ve Bodrum'daki yazlık için veraset işlemlerinin başlatıldığı iddia edilirken sanatçının yakın dostlarının eve davet edilmesinin istenmediği ve özel gitar koleksiyonunun satışa çıkarılmasının planlandığı da iddialar arasında yer aldı.

AĞABEYİNDEN İDDİALARA YANIT

Hakkındaki iddiaların ardından Zeyyat Doğansoy, avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, aile içinde herhangi bir küslük, kırgınlık veya husumet bulunmadığı belirtilerek Nev'in rahatsızlık süreci boyunca ağabeyi, yengesi, yeğenleri ve sevenleriyle bir arada olduğu ifade edildi.

Miras işlemlerine ilişkin iddialara da yanıt verilen açıklamada, başlatılan yasal süreçlerin şahsi mal varlığı tespiti veya acele bir miras paylaşımı olmadığı, devletin ve resmi kurumların zorunlu tuttuğu prosedürlerden ibaret olduğu kaydedildi.

Aile mahremiyetini ve Nev'in hatırasını zedelediği belirtilen haberlere karşı hukuki hakların saklı tutulduğu vurgulanan açıklamada, kamuoyundan yalnızca aile tarafından yapılan resmi açıklamalara itibar edilmesi istendi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

size ne kardeşim kan bağı varsa medeni hukuki olarakta mirasçısıysa hakkıdır sizene gazetecilere ok yemek düşer

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

küs olsa ne farkeder hakkını başkasınamı yedirecek bir kişi ölünce vasiyeti yoksa miras için veraset ilamı için başvurulur ..kayıtlı.. olan mal varlığı kanuni mirasçıları arasında pay edilir. mesela ben öldüğümde mirasçılar veraset ilamı çıkarınca sahte enflasyon rakamıyla verilen düşük maaşla ancak alabildiğim tek şey olan mavi paçalı donumu aralarında paylaşacaklar. paylaşırken yıkasalar iyi olur.

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