Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu

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Bir ahırda kaydedilen görüntülerde, buzağıların annelerinin yanında süt emdiği anlar yer aldı. Ancak aynı ortamda bulunan bir başka buzağının görüntüsü, diğerlerinden farklıydı.

ANNESİZ BUZAĞI TEK BAŞINA YEM YEDİ

Annesiz kaldığı belirtilen buzağının, diğerleri annelerinden süt içerken yemliğin başında tek başına beslendiği görüldü. Küçük buzağının yemliğe uzanarak karnını doyurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Görüntüleri kaydeden kişi, annesiz buzağının diğerlerinden farklı şekilde beslendiği anları gösterdi. Diğer buzağıların anneleriyle birlikte olduğu görüntüler ile tek başına yem yiyen buzağının görüntüleri arasındaki fark, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Kaynak: Haberler.com