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Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu

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Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu Haber Videosunu İzle
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
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Bir ahırda kaydedilen görüntüler yürekleri burktu. Diğer buzağılar annelerinden süt içerken, annesini bir hastalık nedeniyle kaybettiği belirtilen buzağının tek başına yem yemesi dikkat çekti. Küçük buzağının o hüzünlü anları izleyenleri duygulandırdı.

Bir ahırda kaydedilen görüntülerde, buzağıların annelerinin yanında süt emdiği anlar yer aldı. Ancak aynı ortamda bulunan bir başka buzağının görüntüsü, diğerlerinden farklıydı.

ANNESİZ BUZAĞI TEK BAŞINA YEM YEDİ

Annesiz kaldığı belirtilen buzağının, diğerleri annelerinden süt içerken yemliğin başında tek başına beslendiği görüldü. Küçük buzağının yemliğe uzanarak karnını doyurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Görüntüleri kaydeden kişi, annesiz buzağının diğerlerinden farklı şekilde beslendiği anları gösterdi. Diğer buzağıların anneleriyle birlikte olduğu görüntüler ile tek başına yem yiyen buzağının görüntüleri arasındaki fark, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Yağız:

Annesi olmadığı için yemle beslenen buzağının kitabını yazsınlar bari. Tövbe tövbe gerçekten kahrolmak isteyenler sarıgülün çiftliğini izlesin.

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Haber YorumlarıUfuk Yılmaz:

Haydin Duyarlı Annelerimiz Yazık Çocuğumuzu emzirelim ????

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