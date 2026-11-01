Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Motorinin litresi 100 lirayı aştı, tabela yetmedi! Isparta'da fiyatın önüne '1' yapıştırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Motorinin litresi 100 lirayı aştı, tabela yetmedi! Isparta'da fiyatın önüne '1' yapıştırıldı Haber Videosunu İzle
Motorinin litresi 100 lirayı aştı, tabela yetmedi! Isparta'da fiyatın önüne '1' yapıştırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Motorine gelen 3 lira 60 kuruşluk zamla Isparta'daki bir akaryakıt istasyonunda litre fiyatı 99,20 liradan 102,80 liraya çıktı. İki haneli tabela 100 lirayı aşan fiyatı gösteremeyince rakamların önüne "1" etiketi yapıştırıldı. Benzinin litresi de 78,50 liradan 82,60 liraya yükseldi; istasyondaki vatandaşlar zamların bütçelerini zorladığını söyledi.

  • Motorinin litre fiyatı 3 lira 60 kuruşluk zamla Isparta'da 99,20 liradan 102,80 liraya yükseldi.
  • Benzinin litre fiyatı 78,50 liradan 82,60 liraya çıktı.
  • Isparta'daki bir akaryakıt istasyonunda iki haneli tabela yeni fiyatı gösteremediği için rakamların önüne "1" etiketi yapıştırıldı.
Haber: Gökdeniz CAN (ISPARTA) -

Motorinin litresine bugün gelen 3 lira 60 kuruşluk zamla Isparta'daki bir akaryakıt istasyonunda fiyat 99,20 liradan 102,80 liraya yükseldi. Isparta'daki bir akaryakıt istasyonunda iki haneli tabela yeni fiyatı gösteremeyince rakamların önüne "1" etiketi yapıştırıldı.

Motorinin litre fiyatı 99 lira 20 kuruştan 102 lira 80 kuruşa, benzinin litre fiyatı ise 78 lira 50 kuruştan 82 lira 60 kuruşa çıktı. Isparta'da bir akaryakıt istasyonunda motorinin litre fiyatı 100 lirayı aşınca tabelada yüzler basamağı için etiket kullanıldı.

ZAMLAR BÜTÇEYİ ZORLUYOR

İstasyona akaryakıt almaya gelen Mehmet Çamur, zamların bütçesini zorladığını belirterek şunları söyledi:

"Zamlar bizi çok etkiliyor. Daha düşük olmuş olsa, daha uygun olmuş olsa bütçeyi zorlamaz, iyi olur ama şu anlık çok zorluyor. Onlar daha çok etkileniyordur. Biz depoyu dolduruyorsak onlar dolduramıyor mesela. Daha yarı yarıya düşüyor. İleriye dönüp baktığımızda sene sonuna bir 120-130 bulur gibime geliyor. Aracını kullanamaz, binemez. Ama bakalım, durum onu göstermesin inşallah."

ZAM DEMEK VATANDAŞA EKSTRA BİR YÜK DEMEK

Hasan Acar ise petrol ürünlerine gelen zamların farklı sektörleri de etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

"Zamlar tabii kötü etkiler, iyi etkilemez. Neden? Herkesin bir geçim durumu var. Dolayısıyla zam demek vatandaşa ekstra bir yük demek yani. Bütün herkes, petrol dediğin zaman bir sürü petrol ürünü var. Dolayısıyla bütün herkes etkilenmiş oluyor. Kriz devam ettiği sürece, bu dünya çapındaki kriz devam ettiği sürece ilerler. Bu kriz de zannedersem bayağı kısa vadede bitecek gibi değil."

Kaynak: ANKA
Bir miras tartışması daha! Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt

Nev'in küs olduğu ağabeyi miras için harekete geçti
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanacho'nun tarihi serisi sona erdi

3 golle kazandıkları maçta mutsuzlar! Tarihi seri sona erdi
Moskova'da saldırı alarmı! ABD'nin istihbaratı sonrası müze ve park kapatıldı

Ülke alarma geçti! ABD'nin istihbaratı müzeyi kapattırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İranlı yetkili ABD ve İsrail'e karşı hedef listesinin güncellendiğini söyledi

İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı: Bir sonraki savaş sürprizler savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Karadeniz' mesajı
Bolu Dağı Tüneli'nde dehşet anları kamerada! Otomobile arkadan çarpan tır durmadan kaçtı

Cenazeye giderken tünelde takla attılar! Tır arkasına bakmadı
Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı

Mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
Orhan Gencebay ve Tarkan'ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti

Yok böyle düet: Orhan Baba çaldı, Megastar söyledi

Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru şaşırttı! Doğumunda öldü sanılan dünyaca ünlü isim kim?

1 milyon TL'lik soru da cevabı da şaşırttı! Yarışmacı yanıt vermedi
Suriye'de gece kulübünde Cadılar Bayramı partisi

Görüntü Suriye'den! Gece kulübünde böyle kutladılar