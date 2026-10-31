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Bakü'de ilk FIFA U-15 Dünya Kupası İspanya'nın! Aliyev ödül törenine katıldı

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Bakü'de ilk FIFA U-15 Dünya Kupası İspanya'nın! Aliyev ödül törenine katıldı Haber Videosunu İzle
Bakü'de ilk FIFA U-15 Dünya Kupası İspanya'nın! Aliyev ödül törenine katıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de ilk kez düzenlenen FIFA U-15 Dünya Kupası ve Festivali’nde finalde Çekya’yı 3-0 yenerek şampiyon olan İspanya U-15 Milli Takımı’nın ödül törenine katıldı. Azerbaycan basını, Aliyev’in aynı gün Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’ne bu tören nedeniyle katılmadığını yazmıştı.

  • FIFA'nın genç futbolcular için oluşturduğu U-15 Dünya Kupası ve Festivali'nin ilk şampiyonu, 30 Ekim'de Baku Crystal Hall'da oynanan finalde Çekya'yı 3-0 yenen İspanya oldu.
  • 24-30 Ekim tarihlerinde Bakü'de düzenlenen turnuvaya 2011 ve 2012 doğumlu futbolculardan oluşan 189 ülke federasyonunun takımları katıldı; eleme usulü yerine gelişim odaklı formatta hiçbir takım elenmedi.
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev finali izledi ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da yer aldığı ödül törenine katıldı; aynı gün Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nde Azerbaycan'ı Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil etti.

FIFA’nın genç futbolcular için yeni oluşturduğu turnuvanın ilk şampiyonu İspanya oldu. FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun da yer aldığı törende Aliyev, şampiyonlara ödüllerinin verildiği seremoniye katıldı.

FİNALDE İSPANYA, ÇEKYA’YI 3-0 YENDİ

Turnuvanın final maçı 30 Ekim’de Baku Crystal Hall’da oynandı. Azerbaycanlı FIFA hakemi Aliyar Aghayev’in yönettiği karşılaşmada İspanya, Çekya’yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Aynı gün turnuvanın diğer kategorilerinin kazananları da belli oldu.

ALİYEV FİNALİ İZLEDİ, ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı basın servisinin açıklamasına göre Aliyev, finali Baku Crystal Hall’da izledi. Aliyev, karşılaşmanın ardından kazananlara ödüllerinin verildiği törene katıldı. Törende FIFA Başkanı Gianni Infantino da yer aldı.

189 ÜLKENİN GENÇ FUTBOLCULARI BAKÜ’DE BULUŞTU

FIFA Konseyi’nin Aralık 2025'te aldığı kararla oluşturulan FIFA U-15 Dünya Kupası ve Festivali’nin ilk ev sahibi Azerbaycan oldu. 24-30 Ekim tarihleri arasında Bakü’de düzenlenen turnuvaya, 2011 ve 2012 doğumlu futbolculardan oluşan 189 ülke federasyonunun takımları katıldı.

Klasik eleme usulü yerine gelişim odaklı bir formatla düzenlenen turnuvada hiçbir takım elenmedi. Takımlar performanslarına göre farklı kategorilere ayrıldı ve her kategoride bir kazanan belirlendi. En üst kategorinin kazananı ise turnuvanın şampiyonu oldu.

“BU GÜNÜ HER ZAMAN HATIRLAYACAKLAR”

İspanya U-15 Milli Takımı Teknik Direktörü David Gordo, FIFA’ya yaptığı açıklamada, oyuncuların Bakü’de kazanılan şampiyonluğu hayatları boyunca unutmayacağını söyledi. Gordo, “Gelecekte dünya şampiyonu ya da olimpiyat şampiyonu olsalar bile bu günü her zaman hatırlayacaklar. FIFA bu formatı ve turnuvayı desteklemeye devam etmeli, çünkü bu deneyim dünyanın dört bir yanındaki futbolcular için paha biçilmez” ifadelerini kullandı.

ANKARA’DAKİ TDT ZİRVESİNE KATILMAMIŞTI

Aliyev, aynı gün Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi’ne katılmadı. Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre Aliyev, daha önceden planlanan etkinlikler ve yoğun çalışma programı nedeniyle zirvede bulunamayacaktı. Haberlerde Aliyev’in bunun yerine Bakü’deki FIFA U-15 Dünya Kupası ve Festivali’nin ödül törenine katılacağı belirtilmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından zirveye katılmama kararına ilişkin doğrudan bir açıklama yapılmamıştı.

Zirvede Azerbaycan’ı, Aliyev’in talimatıyla Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirve kapsamında Bayramov’u kabul etmişti.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıserdar sabah:

Talimatlar alınmış. Aliyev'in imaj düzeltilecek.

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Haber Yorumlarıabbas dursun:

bir yerde infantino varsa orada şaibe sıkıntı çamur çirkef vardır aliyev tarafını seçmiş bizde hala can azerbsycan ezikliği zirve ?????????????????????? biz herşeyi hakediyoruz gerçekten Allah ne ceza verse bu topluma yeminle hakediyoruz

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