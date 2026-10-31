Bolu Dağı Tüneli'nde dehşet anları kamerada! Otomobile arkadan çarpan tır durmadan kaçtı

Bolu Dağı Tüneli'nde dehşet anları kamerada! Otomobile arkadan çarpan tır durmadan kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde, İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek üzere yola çıkan otomobile arkadan çarpan tır, durmadan olay yerinden uzaklaştı. Takla atarak ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansırken jandarma, tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
- Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde, İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye giden 59 AG 946 plakalı otomobile aynı yönde seyreden bir tır arkadan çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobilde sürücü Ç.A. ile 3 yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı.
- Araç içi kamera görüntülerinde tırın şerit değiştirdiği sırada otomobile çarptığı ve durmadan yoluna devam ettiği görüldü; jandarma tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Bolu Dağı Tüneli'nde 4 kişinin yaralandığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın otomobile çarpıp kaçtığı anlar yer aldı.
CENAZEYE GİDERKEN KAZA GEÇİRDİLER
Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek üzere yola çıkan ve Ankara istikametinde ilerleyen Ç.A. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazaya neden olan tırın sürücüsü ise durmayarak olay yerinden uzaklaştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünel geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
TIR ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN ÇARPTI
Başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın şerit değiştirdiği sırada otomobilin arka kısmına çarptığı, çarpmanın ardından ise durmadan yoluna devam ettiği görüldü. Jandarma ekipleri, tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.