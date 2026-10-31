Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Balat’ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret etti.

PATRİK BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Zelenski ve Patrik Bartholomeos, kameraların karşısına geçerek basın mensuplarına görüntü verdi.

Ukrayna lideri, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında patrikhaneden ayrıldı.

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Kaynak: AA