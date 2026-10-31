Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık bir saat süren basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Balat’ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret etti.
PATRİK BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞTÜ
Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Zelenski ve Patrik Bartholomeos, kameraların karşısına geçerek basın mensuplarına görüntü verdi.
Ukrayna lideri, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında patrikhaneden ayrıldı.
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Kaynak: AA