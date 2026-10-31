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AP'ye göre İran saldırıları 26 ABD askeri üssünde erken uyarı sistemlerini hedef aldı

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AP'ye göre İran ve İran destekli grupların ağustos sonuna kadar üstlendiği 115'ten fazla İHA veya füze saldırısı, 26 ABD askeri üssü ile diğer tesislerdeki binalara hasar verdi. Saldırılar erken uyarı sistemlerini hedef alırken hasarın milyarlarca dolar olduğu belirtiliyor.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansının yaptığı incelemelerde, İran'ın Orta Doğu'daki 20'den fazla ABD üssüne düzenlediği saldırıların uçaklara ve binalara isabet etmeden önce erken uyarı sistemlerine odaklandığı ve milyarlarca dolarlık ekipman hasarına yol açtığı ortaya çıktı.

AP, uydu görüntüleri ve yerel yetkililerle yaptığı görüşmeler sonucunda, İran saldırılarının ABD üslerinde yol açtığı hasara ilişkin??????? bir rapor yayımladı.

Rapora göre, Ağustos ayı sonuna kadar İran ya da İran destekli milis gruplarının üstlendiği 115'ten fazla insansız hava aracı veya füze saldırısı, Orta Doğu'daki 26 ABD askeri üssü ve ABD'ye ait teçhizatın bulunduğu diğer tesislerdeki binalara hasar verdi ya da bunları tahrip etti.

İran, üslere saldırmadan önce uçak hangarlarını ve saldırı erken uyarı sistemlerini hedef alarak, daha büyük saldırılar için kendine yol açtı.

Hasarlar, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını önemli ölçüde yeniden şekillendirdi

Kuveyt'teki üsler başta olmak üzere İran saldırılarının bilançosunun milyarlarca dolar olduğu belirtiliyor.

İki bölgesel yetkili, İran'ın ABD üslerine verdiği bu hasarın, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını önemli ölçüde yeniden şekillendirdiğini ve ABD'nin varlıklarının çoğunu Basra Körfezi'nden çektiğini belirtti.

Bu yetkililerden biri, bunlar arasında uçaklar, hava savunma sistemleri, iletişim sistemleri ve üs operasyonları için hayati önem taşıyan diğer teçhizatın da bulunduğunu söyledi.

Pentagon'un açıklaması

Konuya ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) herhangi bir yorum gelmezken, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü? Sean Parnell AP'ye açıklamalarda bulundu.

Parnell, "Üslerimiz iyi korunuyor ve ABD ordusu hiç olmadığı kadar güçlü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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