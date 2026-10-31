Suriye'de gece kulübünde Cadılar Bayramı partisi

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Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ülkenin sosyal ve kültürel yaşamına ilişkin tartışmalara bir yenisi eklendi. Halep'te bir gece kulübünde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamasından paylaşılan görüntüler, farklı görüşleri beraberinde getirdi.

KOSTÜMLER GİYDİLER, MÜZİK EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Gece kulübünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadın ve erkekler, Cadılar Bayramı'na özgü kostümler giyerek yüzlerine korku temalı makyajlar yaptı.

Görüntülerde, katılımcıların yüksek sesli müzik ve renkli ışık gösterileri eşliğinde dans ederek eğlendiği görüldü.

"ŞEYTANIN BAYRAMINI KUTLUYORLAR" TEPKİSİ

Görüntülerin yayılmasının ardından ülkede kutlamaya ilişkin farklı değerlendirmeler yapıldı. Bazı kesimler, "Şeytanın bayramını kutluyorlar" sözleriyle etkinliğe tepki gösterirken diğerleri kutlamayı yeni dönemde daha özgür bir sosyal yaşamın işareti olarak yorumladı.

Öte yandan bu, Suriye'de gerçekleştirilen ilk Cadılar Bayramı etkinliği değil. 2022 yılında da başkent Şam'da yüzlerce kişinin katıldığı bir kutlama düzenlenmişti.

Kaynak: Haberler.com