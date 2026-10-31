Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı

Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde maç sonunda alkışlanan tek isim maçı 5 kurtarışla tamamlayan kaleci Ederson oldu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
TEK ALKIŞ EDERSON'A
Karşılaşma boyunca sergilediği başarılı performansla farkın açılmasını engelleyen kaleci Ederson ise gecenin tek tesellisi oldu. Mücadeleyi 5 kritik kurtarışla tamamlayan Brezilyalı file bekçisi, mağlubiyete rağmen sergilediği dirençle taraftardan tam not aldı. Maçın son düdüğüyle birlikte stadyumda tepki sesleri yükselirken, sarı-lacivertli tribünlerin alkışlarla soyunma odasına uğraladığı tek isim sergilediği performansla Ederson oldu.
ZİRVEYLE ARADAKİ FARK 9
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.