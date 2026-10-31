Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

TEK ALKIŞ EDERSON'A

Karşılaşma boyunca sergilediği başarılı performansla farkın açılmasını engelleyen kaleci Ederson ise gecenin tek tesellisi oldu. Mücadeleyi 5 kritik kurtarışla tamamlayan Brezilyalı file bekçisi, mağlubiyete rağmen sergilediği dirençle taraftardan tam not aldı. Maçın son düdüğüyle birlikte stadyumda tepki sesleri yükselirken, sarı-lacivertli tribünlerin alkışlarla soyunma odasına uğraladığı tek isim sergilediği performansla Ederson oldu.

ZİRVEYLE ARADAKİ FARK 9

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.