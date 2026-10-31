Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde maç sonunda alkışlanan tek isim maçı 5 kurtarışla tamamlayan kaleci Ederson oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 

TEK ALKIŞ EDERSON'A

Karşılaşma boyunca sergilediği başarılı performansla farkın açılmasını engelleyen kaleci Ederson ise gecenin tek tesellisi oldu. Mücadeleyi 5 kritik kurtarışla tamamlayan Brezilyalı file bekçisi, mağlubiyete rağmen sergilediği dirençle taraftardan tam not aldı. Maçın son düdüğüyle birlikte stadyumda tepki sesleri yükselirken, sarı-lacivertli tribünlerin alkışlarla soyunma odasına uğraladığı tek isim sergilediği performansla Ederson oldu.

ZİRVEYLE ARADAKİ FARK 9

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9'a yükseldi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Adana'da markete silahlı saldırı! Ekmek bırakmaya gelen fırıncı Doğan Gedik hayatını kaybetti

Ekmek bırakmak için girdiği markette kurşunların arasında kaldı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Rezil ettiniz milyarlık eşekler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti

Kadıköy'de soğuk duş: Fenerbahçe kaybetti!
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim

Kana buladığı apartmandan bu sözlerle çıkmış: Namusumu temizledim
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

Gizem Örge'nin gözlerden uzak aile dramı: Annem engelli kaldı
Dallıkavak Tüneli açıldı! 20 dakikalık yol 5 dakikaya indi

Bu tünel sayesinde 20 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor

Hızlı tren hattı genişliyor! 3 il daha kapsama alındı
Salah'a bomba talip: Anında reddetti

Salah'a bomba talip: Anında reddetti