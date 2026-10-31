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Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız

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Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız
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Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde maçın tek golünü atan Matteo Guendouzi, "Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Çok zor bir durumdayız. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Yarattığımız şansları değerlendirmeliydik. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk. Maçı bitirebilirdik.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Matteo Guendouzi, maçın ardından açıklamalar yaptı. 

''ÇOK ZOR BİR DURUMDAYIZ''

Mücadelenin ardından konuşan Guendouzi, zor durumda olduklarını ifade ederek "Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Çok zor bir durumdayız. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Yarattığımız şansları değerlendirmeliydik. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk. Maçı bitirebilirdik. Onlar gol attıktan sonra işler zor noktaya geldi." dedi. 

"DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Sözlerine devam eden Fransız orta saha oyuncusu, "Zor bir durumdayız. Bu durumdan çıkmak için daha iyisini yapmak zorundayız." değerlendirmesini yaptı. 

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıRecep Yaşakan:

Ben geçen hafta söylemiştim İsmail Kartal Galatasaray'a yenildi istifa etti haftaya da Fenerbahçe'de kaos olacağını söylemiştim ne teknik direktörü getirseler düzelemez kerem'i nasıl oynatıyor futbolla bir alakası yok mahalle takımında oynatmazlar

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Haber Yorumlarırd54mpvhmk:

bence 2 gol atsanız maçı kazanabilirdiniz. yada Göztepe 2 tane koymasaydı kazanırdınız. ne oldu sarı kırmızı alışkanlık mı yaptı.

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Haber YorumlarıYunus Türkay:

Bir fenerli olarak söylüyorum artık fenerliyim demekten utanıyorum

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Haber YorumlarıKadir Ulaç:

olsun haftaya corumu yenersiniz

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Haber Yorumlarıerdalyldz89:

Bir fenerli olarak söylüyorum bu futbolcuların kapasitesi bu kadar.Fazla bir şey beklemeyin.Guardiolada gelse bu kadroyla bir şey yapamaz.Aziz de insanları kandiriyor

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Haber YorumlarıRamazan Durak:

yonetım napsın okadar transfer yapıp kendılerımı cıkıp oynayacak

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