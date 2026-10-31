Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'den Moskova için saldırı uyarısı! Tsaritsıno Müze ve Park Alanı hedefte

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'den Moskova için saldırı uyarısı! Tsaritsıno Müze ve Park Alanı hedefte
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da olası bir terör saldırısına ilişkin güvenlik alarmı verildi. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'nın hedef alınabileceğine yönelik ciddi tehdit bilgisi bulunduğunu duyurdu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybedebileceği belirtilen saldırı ihtimali üzerine ABD vatandaşlarına bölgeden uzak durmaları çağrısı yapılırken, Rus güvenlik servisi FSB'nin de konuyla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.

  • ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 31 Ekim'de Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'nda kitlesel can kaybına yol açabilecek bir saldırıya ilişkin güvenilir tehdit bilgisi alındığını duyurdu.
  • Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına söz konusu bölgeden uzak durmaları ve çevrelerine karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
  • Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD'den Moskova'da terör saldırısı hazırlığına dair bilgi alındığını doğrulayarak gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'na yönelik saldırı ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Büyükelçilik, 31 Ekim'de çok sayıda kişinin hayatını kaybedebileceği bir saldırı gerçekleştirilebileceğine ilişkin güvenilir tehdit bilgisi aldıklarını duyurarak ABD vatandaşlarına bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı. Rus güvenlik makamlarının da konuya ilişkin çalışma başlattığı bildirildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN SALDIRI UYARISI

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'nda kitlesel can kaybına yol açabilecek bir olay yaşanabileceğine ilişkin tehdit bilgisi alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan söz konusu bölgeden uzak durmaları ve çevrelerinde olup bitenlere karşı dikkatli olmaları istendi.

RUS MAKAMLARIYLA KOORDİNASYON SAĞLANIYOR

ABD yönetiminin, olası tehdide karşı alınabilecek önlemler konusunda Rusya'nın ilgili makamlarıyla koordinasyon halinde olduğu kaydedildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada da ABD'den Moskova'da terör saldırısı hazırlığı yapıldığına ilişkin bilgi alındığı doğrulandı.

FSB açıklamasında, tehdide ilişkin gerekli çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru
Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi

Galatasaray'ın otobüsüne bakın ne yüklediler!
Üreticide 3,90 lira, markette 42,87 lira! Limonda üretici-market fiyat farkı inanılmaz

Adeta altın parçası! Üretici-market fiyat farkı inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes bu şarkıyı konuşuyor! Bora Duran'dan “Döndüm” itirafı

Herkes bu şarkıyı konuşuyor! Bora Duran'dan “Döndüm” itirafı
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar

Rolüne kendini kaptırınca olanlar oldu!
Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede

Salah depremi! Federasyon devrede
ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı

ABD'den dünyayı tedirgin eden hamle! İsrail basını ifşa etti
Fındıkta 'masa başı fiyat' şüphesi! 6 dev firmaya soruşturma

Fındıkta "masa başı fiyat" şüphesi! 6 dev firmaya soruşturma
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar

Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar

Geceye damga vuran gelişme! Aziz Yıldırım şaşırttı