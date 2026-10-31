Kayseri'ye giden yük treninde nitrik asit sızıntısı bulunan vagon karantinaya alındı

Kayseri'ye giden yük treninde nitrik asit sızıntısı bulunan vagon karantinaya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan trende, Kocasinan'daki Boğazköprü Tren Garı'nda nitrik asit bulunan vagonlardan birinde sızıntı tespit edildi. Polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi; sızıntı bulunan vagon karantinaya alındı, kimyasaldan etkilenen olmadı.
Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan trende kimyasal sızıntı tespit edilmesi ekipleri harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan E68034 numaralı yük treni Kocasinan ilçesinde bulunan Boğazköprü Tren Garı'na geldiğinde görevliler tarafından nitrik asit bulunan vagonlardan birinde sızıntı tespit edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli ekipler tarafından trende bulunan bütün vagonlar sızıntı ihtimaline karşı kontrol edildi. Kimyasal sızıntı bulunan vagon trenden ayrılarak karantinaya alınırken, meydana gelen olayda kimyasaldan etkilenen olmadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.