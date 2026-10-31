Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'ye giden yük treninde nitrik asit sızıntısı bulunan vagon karantinaya alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'ye giden yük treninde nitrik asit sızıntısı bulunan vagon karantinaya alındı Haber Videosunu İzle
Kayseri'ye giden yük treninde nitrik asit sızıntısı bulunan vagon karantinaya alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan trende, Kocasinan'daki Boğazköprü Tren Garı'nda nitrik asit bulunan vagonlardan birinde sızıntı tespit edildi. Polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi; sızıntı bulunan vagon karantinaya alındı, kimyasaldan etkilenen olmadı.

Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan trende kimyasal sızıntı tespit edilmesi ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan E68034 numaralı yük treni Kocasinan ilçesinde bulunan Boğazköprü Tren Garı'na geldiğinde görevliler tarafından nitrik asit bulunan vagonlardan birinde sızıntı tespit edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli ekipler tarafından trende bulunan bütün vagonlar sızıntı ihtimaline karşı kontrol edildi. Kimyasal sızıntı bulunan vagon trenden ayrılarak karantinaya alınırken, meydana gelen olayda kimyasaldan etkilenen olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

Milyonlar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 hoca
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı

Batman'da üretiliyor, 45 ülke alıyor! Erdoğan kürsüden açıkladı
Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız

Sesi titreye titreye veryansın etti
Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı

İş yerinin önüne ateş açıldı, esnaf şüpheliyi kovalayıp vurdu
Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yok

Bunları yapmayanın sosyal medya hesabı kapatılacak
'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı
Galibiyet hasretleri 9 maça çıktı! Chelsea, Manchester United'ı 2 golle devirdi

Manchester United'a bir darbe de onlar vurdu
ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru