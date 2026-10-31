Almanya'da 34 şehirdeki gençlik protestolarında binlerce kişi sokağa çıktı

Almanya’da gençlik hareketi "Gen Z regelt" öncülüğünde ülke çapında protestolar düzenlendi.

34 ŞEHİRDE BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Eğitim sistemindeki sorunlar, artan yaşam maliyetleri, sosyal hizmetlerdeki kesintiler ve zorunlu askerlik tartışmalarına dikkat çekmek isteyen gençler, Berlin, Köln, Frankfurt, Münih, Stuttgart ve Hamburg başta olmak üzere 34 şehirde gösterilere katıldı. Organizatörlerin internet üzerinden 182 binden fazla katılım bildirimi aldıklarını açıklamalarına rağmen gösterilere fiilen katılanların sayısı beklentilerin altında kaldı.

KÖLN’DE POLİS YÜRÜYÜŞÜ İPTAL ETTİ

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin en büyük kenti olan Köln’de gösteriler sırasında yaşanan olaylar üzerine polis müdahalede bulundu. Polis açıklamalarına göre bazı göstericilerin yüzlerini kapatması ve yanıcı maddeler kullanması nedeniyle planlanan yürüyüş iptal edilirken, miting yapılmasına izin verildi. Köln’de organizatörler yaklaşık 15 bin kişinin katılmasını beklerken, polis ise katılımın bu rakamın belirgin şekilde altında kaldığını açıkladı.

ZAMAN ZAMAN GERGİNLİK VE ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Stuttgart kentinde de polis ve göstericiler arasında zaman zaman gerginlik ve çatışmalar yaşandı. Polisin yaptığı açıklamaya göre bazı göstericilerin yüzlerini kapatması, sis bombaları ve havai fişek benzeri yanıcı malzemeler kullanması üzerine yürüyüş birkaç kez durduruldu.

Ülkenin diğer büyük kentlerinde protestolar genel olarak sakin geçerken, Berlin, Frankfurt ve Münih’te katılım beklentinin altında kaldı. Basında yer alan haberlere göre söz konusu üç kentteki protestolara yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

PROTESTOCULARIN TALEPLERİ

"Gen Z regelt" hareketi, gençlerin geleceklerini doğrudan etkileyen siyasi ve ekonomik kararlarda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini savunuyor. Hareketin başlıca talepleri arasında eğitim sistemine daha fazla kaynak ayrılması, öğretmen açığının giderilmesi ve eskiyen okul binalarının yenilenmesi bulunuyor. "Gen Z regelt" ayrıca artan kira ve yaşam maliyetlerine karşı önlem alınmasını, sosyal yardım ve sağlık hizmetlerindeki kesintilere son verilmesini talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı