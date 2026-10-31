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Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim

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Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim
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ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın su tüketimine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İş insanı Bill Ackman, katıldığı podcast programında Buffett'ın kendisine 48 yıldır su içmediğini söylediğini aktardı. Buffet daha önce de günde 5 kutu kola içtiğini belirterek "Vücudumun dörtte biri kola" demişti.

  • Bill Ackman, Warren Buffett'ın kendisine "48 yıldır su içmediğini" söylediğini aktardı.
  • Buffett, 2015 yılındaki bir röportajında günde en az 5 kutu Coca-Cola içtiğini ve günlük kalori alımının dörtte birini bu içecekten sağladığını açıkladı.
  • Berkshire Hathaway'in 1990'lı yıllarda Coca-Cola'ya yaptığı 1,3 milyar dolarlık hisse yatırımının piyasa değeri 2025 yılı sonunda yaklaşık 28 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın en zengin yatırımcıları arasında yer alan Warren Buffett'ın su tüketimiyle ilgili çarpıcı iddiası yeniden gündeme geldi. Milyarder yatırımcının sıra dışı alışkanlığı, Pershing Square'in kurucusu ve CEO'su Bill Ackman'ın katıldığı bir podcast programındaki açıklamalarıyla ortaya çıktı. Ackman, Buffett'ın kendisine "48 yıldır su içmediğini" söylediğini aktardı.

AKŞAM YEMEĞİNDEKİ SORUYA ŞAŞIRTAN CEVAP

Bill Ackman, 28 Ekim'de yayınlanan Equity Mates Investing podcast programında, yıllar önce Warren Buffett'ı evinde ağırladığı sıradaki ilginç diyaloğu paylaştı.

Buffett'ın tutkusunu bildiği için önceden vişneli kola (Cherry Coke) temin ettiğini belirten Ackman, yemekte su veya maden suyu isteyip istemediğini sordu.

Su teklifini geri çeviren Buffett'ın, Ackman'ın sorusu üzerine "Bill, 48 yıldır su içmedim" dediği kaydedildi. Ancak bu iddianın Ackman'ın geçmişteki bir anısına dayandığı, ünlü yatırımcının güncel beslenme rutinini tam olarak yansıtmayabileceği belirtiliyor.

"VÜCUDUMUN DÖRTTE BİRİ COCA-COLA"

Warren Buffett'ın kola tutkusu aslında yeni değil.

2015 yılındaki bir röportajında günde en az 5 kutu Coca-Cola içtiğini ve günlük kalori alımının dörtte birini bu içecekten sağladığını açıklamıştı.

Beslenme alışkanlığını esprili bir dille "Vücudumun dörtte biri Coca-Cola'dan oluşuyor" sözleriyle özetleyen Buffett, 1986 yılında Pepsi'yi bırakarak Cherry Coke'a geçtiğini duyurmuştu.

KOLA TUTKUSU DEV YATIRIMA DÖNÜŞTÜ

Buffett'ın Coca-Cola sevgisi kişisel bir alışkanlıkla sınırlı kalmayıp dev bir ticari başarıya dönüştü. Yatırım şirketi Berkshire Hathaway, 1990'lı yıllarda şirkete 1,3 milyar dolarlık hisse yatırımı yaptı. Coca-Cola'nın yaklaşık %9'luk hissesine sahip olan Berkshire Hathaway'in bu yatırımının piyasa değeri, 2025 yılı sonunda yaklaşık 28 milyar dolara ulaştı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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