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Mohamed Salah ve Köksal Baba'dan sürpriz buluşma! İşte nedeni

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Mohamed Salah ve Köksal Baba'dan sürpriz buluşma! İşte nedeni
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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah ile Trabzon'un tanınan isimlerinden Köksal Baba, reklam filmi çekimi için bir araya geldi. İkilinin aynı projede buluşması dikkat çekerken, çekimlerden kareler de ortaya çıktı.

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, bu kez futbol sahasındaki performansıyla değil, yer aldığı reklam projesiyle dikkat çekti. Mısırlı futbolcu, Trabzon'un fenomen isimlerinden Köksal Baba ile reklam filmi çekiminde buluştu.

REKLAM ÇEKİMİNDEN KARELER ORTAYA ÇIKTI

Çekimlerden gelen görüntülerde Mohamed Salah ve Köksal Baba'nın aynı sette bulunduğu görüldü. İkilinin diğer ekip üyeleriyle birlikte objektif karşısına geçtiği fotoğraflarda samimi ve neşeli anlar dikkat çekti.

İKİLİNİN BULUŞMASI İLGİ GÖRDÜ

Trabzonspor'un yıldız futbolcusuyla Köksal Baba'nın aynı reklam filminde yer alması, futbol ve eğlence dünyasını bir araya getiren dikkat çekici bir buluşmaya sahne oldu. 

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