Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok! İşte sebebi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

GREENWOOD KADRODA YOK

Sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, karşılaşmanın kamp kadrosuna dahil edilmeyerek taraftarları şaşkınlığa uğrattı. Kritik mücadele öncesi açıklanan kadroda adı yer almayan yetenekli hücum oyuncusunun yokluğu camiada merak konusu oldu.

HASTALIK NEDENİYLE KADRO DIŞI

Mason Greenwood'un yaşadığı hastalık nedeniyle teknik heyet tarafından riske edilmediği ve bu yüzden kadroya alınmadığı belirtildi.

DIRK KUYT'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü Dirk Kuyt, Greenwood ile ilgili konuşarak, ''Mason bugün maalesef grip olduğu için oynayamayacak. Bu maç için çok heyecanlıydı. Fakat onun da sağlığına dikkat etmeliyiz. Risk almamalıyız. Tek amacımız onu iyileştirmek ve Liverpool maçında oynatmak.'' dedi.

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