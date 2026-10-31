Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Salah'a bomba talip: Anında reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salah'a bomba talip: Anında reddetti Haber Videosunu İzle
Salah'a bomba talip: Anında reddetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ın Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah'ı transfer etmek için yıllık 25 milyon Euro maaş teklifi sunduğu ancak Mısırlı oyuncunun bu teklifi direkt olarak reddettiği belirtildi.

Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Suudi Arabistan kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor.

ARABİSTAN'DAN SALAH'A 25 MİLYON EURO

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab’ın, tecrübeli hücum oyuncusunu kadrosuna katabilmek adına yıllık 25 milyon Euro garanti maaş içeren astronomik bir teklif sunduğu belirtildi.

ANINDA REDDETTİ

Ancak bordo-mavili ekibin dünyaca ünlü yıldızı, Al Shabab cephesinden gelen bu devasa rakamı değerlendirmeye dahi almadan doğrudan geri çevirdi. Trabzonspor’da kalmak isteyen Mısırlı futbolcunun, menajerine kendisine teklif getirmemesi yönünde talimat verdiği aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 13 maça çıkan Salah, 10 gol ve 5 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim

Milyarder yatırımcıdan şaşırtan itiraf: Tam 48 yıldır...
Görüntü İstanbul'dan! Genç kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü

Genç kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı

ABD'den dünyayı tedirgin eden hamle! İsrail basını ifşa etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki

İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki
Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin 'depozito' oyunu bozuldu

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

Gizem Örge'nin gözlerden uzak aile dramı: Annem engelli kaldı
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu

İzleyenleri kahreden görüntü!

Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı

İş yerinin önüne ateş açıldı, esnaf şüpheliyi kovalayıp vurdu
Kızını korumak yerine öldürmeye kalktı! Baba için karar verildi

Kızını korumak yerine öldürmeye kalktı! Baba için karar verildi
Burak Yılmaz'a kötü haber! Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

Fenerbahçe maçı öncesi hiç istemediği şey gerçekleşti