Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya giden ünlü isimler, daha güzel bir gelecek için "Oy verin" çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'de son bulacak süreçte 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanacak. Uzun zamandır "Oy verin" diyerek çağrıda bulunan ünlü isimler de sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Derici, Ata Demirer, İbrahim Büyükak ve Fedon gibi birçok ünlü isim, sandık başında paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İsimler, Instagram hesaplarından paylaşım yaparak bir kez daha oy çağrısı yapmayı ihmal etmedi.
"Geleceği için oy verdik."
"Kalkın kız yallah oy vermeye"
"Oyumuzu kullandık"
"Vatandaşlık görevi olarak oyumuzu kullandık vatana millete hayırlı olsun her şey çok güzel olacak"
"Oyumuzu kullandık… Huzurla, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına yakışan bir süreç olması ümidiyle…"
"Gece hiç uyuyamadım, sabah ilk oy kullananlardan oldum… Sizde de var mı bilmiyorum, sanki sınav heyecanı gibi bir şeydi… Sizde durumlar nasıl? Kullandınız mı oyunuzu?"
"Bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi... Hiçbir ülkeden geri kalamayacak kadar güzel ve özel... Bir sürü medeniyete ev sahipliği etmiş. Toprağı zengin coğrafyası paha biçilmez bir ülke.. Her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyor, ediyoruz... Biz bir Avrupa ülkesiyiz.. Bizim birçok ülkeden çok fazlalığı var abimiz yok. Geri kalmış gelişmekte olan bir ülke sıfatını hak etmiyoruz. Ben oyumu kullandım vatanıma hayırlı olsun."