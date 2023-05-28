Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi Türkiye genelinde başladı. Bir kez daha sandık başına giden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşlar bugün bir kez daha sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13'üncü cumhurbaşkanlığı için yarıştığı seçimde ünlü isimler de oylarını kullanarak sandık başında paylaşımlar yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ oy kullanmaya eşi Başak Dizer ile gelirken Demet Evgar da bebeğiyle gitti.

İşte ünlü isimlerin 28 Mayıs paylaşımları...

KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER

DEMET EVGAR

"Gelecek güzel günlerimiz için"

DERYA ULUĞ

"Geleceğimiz için oy ver Türkiye"

DEMET AKALIN

"Erkenden görev tamamlandı"

HAMDİ ALKAN

"Sandığa sıkı sıkı sarıldım. Seçim sonuçları ne olursa olsun, bu güzel topraklarda büyüyen birer çocuk olduğumuzu unutmadan birbirimize sarılmaktan vazgeçmeyelim. Hangi görüşten olursak olalım, hepimiz aynı sabaha uyanıyoruz. Aynı ekmeği paylaşıyoruz. Bir felaket anında tek yürek olan yüreklere sahibiz. Seçimler gelip geçer. Birbirimize katabildiğimiz güzellikler, iyilikler yaşar. Oy ver"

FERHAT GÖÇER

"2.tur oyumuzu kullandık…"

ÖMÜR GEDİK

"Gece uyumadan oy kullanmaya gelenlerde ben"

ATA DEMİRER

BURCU KARA

"Sabah erkenden oy kullanıp cenaze için yola çıktık. Herkes de öyle yapacak. Çünkü oy kullanmak atalarımıza, şehitlerimize, sınırlarımıza bir borçtur. Çocuklarımızın hatta torunlarımızın geleceğidir. Ülkemizin bundan sonraki tüm tarihine etki edecek bir karara bir taş eklemektir. Verdiğimiz karar yada vermediğimiz bir oy inanın kul hakkıdır ülkemizdeki herkesin üstünde. Geleceğimiz aydınlık olsun, sonuç hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Bir olalım, beraber olalım, barış ve huzur içinde olalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz."

SEREN SERENGİL

"Hayırlı olsun Türkiye'm lütfen gidin oy verin"

BİRCAN BALİ

"Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır"