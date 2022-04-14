İsmail Balaban'la aşk yaşayan İlayda Şeker'den çok konuşulacak itiraf: 1 yıldır evliyiz
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Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile yarışmada tanışarak aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Şeker, evlilikle ilgili gelen soruya "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" cevabını vererek herkesi şaşkına çevirdi.
Survivor 2021'de tanışan İlayda Şeker ile şampiyon İsmail Balaban, yarışmadan sonra aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan Şeker, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken evlilikle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Son olarak İsmail Balaban'ın ailesiyle düğün alışverişi yaparken görüntülenen İlayda Şeker, bir takipçisinin "Evleneli kaç yıl oldu, nikah fotoğraflarınız var mı?" sorusu üzerine "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu. Fotoğraflardan size bir albüm yapacağım" itirafında bulundu. Şeker'in espri yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor.
İlayda Şeker, "Hayatın anlamı size ne ifade ediyor?" sorusu üzerine de İsmail Balaban'ın fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu.
Instagram'da 268 bin takipçisi bulunan İlayda Şeker, paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Hesabını aktif olarak kullanan Şeker'in her paylaşımına İsmail Balaban'dan romantik yorumlar da gecikmiyor.