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Alaska'da isim benzerliği Cumhuriyetçileri bir koltuktan edecek

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Alaska'da isim benzerliği Cumhuriyetçileri bir koltuktan edecek
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ABD ara seçimlerinde Alaska'daki Senato yarışı, oy farkının yanı sıra adaylar arasındaki isim benzerliğiyle de dikkat çekti. Demokrat Mary Peltola'nın Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan'ın 626 oy önünde bulunduğu seçimde, aynı isim ve soyadını taşıyan bağımsız aday Daniel J. Sullivan Jr.'ın 3 bin 583 oy alması tartışmaları beraberinde getirdi. Gözler, oy sayımının tamamlanmasına ve sıralı tercih sistemine göre yapılacak değerlendirmeye çevrildi.

  • Alaska Senato yarışında Demokrat aday Mary Peltola 102 bin 701 (%48,02) oyla ilk sırada, görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Dan S. Sullivan ise 102 bin 75 (%47,73) oyla ikinci sırada yer aldı.
  • Cumhuriyetçi adayla aynı ad ve soyadı taşıyan bağımsız aday Daniel J. Sullivan Jr. 3 bin 583 oy aldı; iki aday arasındaki fark 626 oy.
  • Hiçbir adayın ilk tercihlerde yüzde 50 eşiğini geçememesi halinde Alaska'daki sıralı tercihli oy sistemi devreye girecek ve kesin sonuç önümüzdeki günlerde netleşecek.

ABD ara seçimlerinde Alaska eyaletindeki Senato yarışı, eşine az rastlanır bir oy pusulası karmaşası ve tartışmaya sahne oldu. Demokrat aday Mary Peltola, Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan'ın 626 oy önünde yarışı sürdürürken, oy pusulasındaki isim benzerliği tüm dengeleri altüst etti.

AYNI İSİMLİ İKİ ADAY SANDIĞA GİTTİ 

Alaska'daki yarışta görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Dan S. Sullivan'ın karşısına, onunla aynı adı ve soyadı taşıyan bağımsız aday Daniel J. Sullivan Jr. çıktı. Emekli bir öğretmen olan bağımsız aday Sullivan, oy pusulasında yer alabilmek için mahkemeye başvurdu ve eyalet mahkemelerinin kararıyla yarışa katılması kesinleşti.

FARK 626 OY, BAĞIMSIZ ADAYIN OYU 3 BİN 583

Açıklanan ön sonuçlara göre Demokrat aday Mary Peltola 102 bin 701 (%48,02) oy alarak ilk sıraya yerleşti. Görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Dan S. Sullivan ise 102 bin 75 (%47,73) oyla ikinci sırada kaldı.

Aradaki farkın yalnızca 626 oy olduğu seçimde, Cumhuriyetçi aday ile aynı ismi taşıyan bağımsız aday Daniel J. Sullivan Jr.'ın 3 bin 583 oy alması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Sandık başında yaşanan kafa karışıklığının Cumhuriyetçi senatörü koltuğundan etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

SONUÇ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ 

Alaska'da oy sayım süreci devam ederken, hiçbir adayın ilk tercihlerde yüzde 50 eşiğini geçememesi durumunda eyaletteki "sıralı tercihli oy sistemi" devreye girecek. İki aday arasındaki kıl payı yarışın ve koltuk değişiminin kesin sonucu önümüzdeki günlerde netleşecek.

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